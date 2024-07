President Joe Biden har ikke medvind i de demokratiske seilene om dagen.

Før presidentdebatten i slutten av juni, snakket mange bekymret om alderen til 81-åringen. Etter debatten, som var katastrofal for Biden, er alderen hans hovedfokus for nær sagt hele det amerikanske folk.

Per fredag morgen har 17 av 213 demokratiske kongressmedlemmer sagt offentlig at Joe Biden bør trekke seg som partiets presidentkandidat.

Én av totalt 47 demokratiske senatorer, Peter Welch, har sagt det samme, viser en opptelling gjort av New York Times.

Joe Biden under åpningen av Natos toppmøte i Washington på torsdag. Foto: KEVIN DIETSCH / AFP

I tillegg har nær 30 partimedlemmer uttrykt bekymring for situasjonen, og stilt spørsmål ved om situasjonen er holdbar.

Samtidig har snaut 60 demokrater offentlig støttet Biden, og sier de støtter ham som president.

Med andre ord er det mye som kan skje de neste dagene. Under kan du lese om fem mulige scenarioer for tiden som kommer:

Biden trekker seg ikke

– Om han ikke trekker seg, blir han antageligvis nominert på landsmøtet i august. Da må alle demokratene bare holde kjeft og prøve å få ham valgt, sier Hilde Restad, førsteamanuensis ved Oslo nye høgskole.

Første gang Joe Biden stilte som demokratenes presidentkandidat var i 1988.

Senest torsdag tydeliggjorde han eget ståsted på nytt: han har ikke tenkt seg noe sted. Han vil fremdeles bli landets eldste president noensinne.

Hilde Restad, førsteamanuensis ved Oslo nye høgskole. Foto: Martin Holvik / NRK

USA-ekspert og professor i statsvitenskap Hilmar Mjelde mener det mest sannsynlige scenarioet er at Biden blir sittende.

– Det skjer svært sjelden at amerikanske presidenter går av før tiden. Biden har ikke lyst til å være den første på lenge som gjør det, sier Mjelde til NRK.

Are Tågvold Flaten, redaktør av amerikanskpolitikk.no, sier til NRK han tror det er 60 prosent sjanse for at Biden holder det gående.

Deborah Kitchen-Døderlein, førsteamanuensis i amerikansk historie og kultur ved UIO, mener presset og det granskende blikket fra media, gjør Biden mer bestemt.

– Han føler seg mobbet og presset inn i et hjørne. Jo mer de presser ham, jo mindre sannsynlig er det at han trekker seg, mener Kitchen-Døderlein.

Donald Trump og Joe Biden under presidentdebatten i juni, sendt på CNN. Foto: AFP

Selv om meningsmålingene i USA ikke er enige ned til desimalen, er de stort sett enstemmige om at Donald Trump ligger an til å vinne valget, dersom det står mellom ham og Biden.

Ifølge avisa The Hill, som skriver om amerikansk politikk, er det 56 prosent sannsynlighet for at Donald Trump vinner. Ifølge dem leder Trump med 2,6 på meningsmålingene.

For demokratene handler det derimot ikke bare om presidentvalget. Dersom det kommer få stemmer til Biden, vil det vanligvis også bety færre stemmer til kandidatene i kongressen.

Det kan bety at de taper både Representantenes hus, Senatet og muligheten til å få gjennomslag for egen politikk.

Tror du Joe Biden blir Demokratenes presidentkanidat? Ja, eneste mulighet for å vinne Ja, men tror ikke det er lurt Nei, tror han blir kastet Nei, tror han trekker seg Vis resultat

Biden peker på Harris

Om Biden velger å trekke seg som presidentkandidat før kommende valg, vil visepresident Kamala Harris være en naturlig arvtaker.

– Hvis Biden stiller seg bak Harris, minimerer man sjansene for spillopper, sier Restad.

– Det kan være at partiet finner ut at det ikke er tid til tull, og at de må samle seg rundt Harris. Men det åpner opp for dissens, for andre kandidater og spill på bakrommet.

Deborah Kitchen-Døderlein, førsteamanuensis ved UIO. Foto: Privat

Kitchen-Døderlein tror at en mulig etterfølger ikke vil ha nok tid til å etablere seg som presidentkandidat før valget. Likevel:

– Jeg hadde blitt overrasket om han ikke hadde pekt på Harris i en slik situasjon. Hvis Biden gjør det frivillig, har Harris kanskje en bedre sjanse enn mange andre.

Kitchen-Døderlein peker på at Biden kan overføre alle valgpengene, eller donasjonene sine, videre til Harris, ettersom de står på samme stemmeseddel.

President Joe Biden og visepresident Kamala Harris under 4. juli-feiringen forrige uke. Foto: Elizabeth Frantz / Reuters

Biden peker mot landsmøtet

Biden kan også trekke seg som presidentkandidat, uten å utpeke en arvtaker. Avgjørelsen vil da bli tatt på partiets landsmøte i august.

– Altså, det er flust av folk å ta av, mener Hilde Restad, som tror en slik situasjon fort ville blitt kaotisk.

– Hvis det blir et åpent landsmøte hvor alle kan nominere seg selv, så har du det plutselig gående.

Restad mener det beste for demokratene hadde vært om Biden trer til side som kandidat frivillig.

Ekspertene NRK har snakket med tror det er usannsynlig at Biden ikke peker på en arvtaker, om han skulle trekke seg som kandidat. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

Are Tågvold Flaten mener det er lite sannsynlig at Biden trekker seg, uten å utpeke en arvtaker. Og den naturlige arvtakeren, er Harris, sier Flaten.

– Det vil være en fallitterklæring av eget valg av henne som visepresident, sier Flaten.

Også Kitchen-Døderlein tror dette er usannsynlig.

– Da måtte de hatt nye primærvalg i alle 50 delstater. Det hadde vært nærmest umulig å få til rent praktisk.

Biden fjernes mot sin vilje

Når demokratenes landsmøte holdes i august skal også presidentkandidaten velges offisielt. For selv om Biden har vært en selvsagt kandidat, er han ikke formelt valgt av sine partifeller.

Kitchen-Døderlein tror det er lite sannsynlig at demokratene ville klare å samle seg rundt en ny kandidat, så kort tid før landsmøtet holdes.

– Jeg tror heller ikke det er så mange som ønsker å gå mot ham, fordi de vet at de kommer til å tape. De som har et ønske om å bli president, kommer ikke til å kaste bort drømmen på det de vet er en tapssak, mener hun.

Delegatene på landsmøtet er valgt med et løfte om å stemme på Biden, men de er ikke juridisk bundet til det.

Are Tågvold Flaten tror likevel at om Biden holder posisjon frem til landsmøtet, blir han også partiets kandidat.

Biden trekker seg som president

Biden kan også velge å trekke seg både som presidentkandidat og som president med umiddelbar virkning. Presidentskapet vil da gå videre til Kamala Harris, som igjen må velge ny visepresident.

Ekspertene NRK har snakket med, mener dette utfallet er det minst sannsynlige. Om Biden skulle velge å trekke seg som president, er klubben han blir en del av, svært liten: Biden og Richard Nixon, som trakk seg etter Watergate-skandalen.

– Eneste mulighet for Harris å bli president før Bidens periode som president er over, er om han blir fysisk syk eller dør. Han kommer ikke til å gå av, mener Kitchen-Døderlein.

USA-ekspert Hilmar Mjelde, kategoriserer de fem utfallene slik:

– Alternativ en til tre er de mest sannsynlige – i den rekkefølgen. Scenario fire er utelukket, etter min vurdering. Scenario fem er også svært lite sannsynlig.