Likfunnet i Maridalen: Forholdet mellom avdøde og drapssiktede er fortsatt en gåte

På ettermiddagen den 18. juli ble den tidligere drapsdømte John Edvin Lie (55), tidligere kjent som Johnny Olsen, pågrepet av politiet i Maridalen.

Først ble 55-åringen siktet for likskjending. Senere ble siktelsen utvidet til å også gjelde drap.

Offeret har blitt identifisert som en mann i slutten av 30-årene fra Oslo.

I etterkant av pågripelsen og natt til 19. juli ble 55-åringen avhørt av politiet, men siden det innledende avhøret har han nektet å snakke mer med politiet.

55-åringen har sittet i varetekt siden pågripelsen. Han nekter straffskyld og mener hele saken er basert på løgner.

Vet fortsatt ikke relasjon

Tidligere i sommer fikk politiet bekreftet via avdødes familie at det har vært kontakt mellom avdøde og 55-åringen.

FUNNSTEDET: Mannen i 30-årene ble funnet her. Funnstedet er i det populære friluftsområdet Maridalen i Oslo. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

Politiadvokat Iselinn Håvarstein sier til NRK at relasjonen mellom 55-åringen av avdøde er en sentral del av den pågående etterforskningen.

– Siktede har ikke ønsket å forklare seg for politiet utover et innledende avhør. Det gjør at politiet ikke har fått anledning til å spørre siktede om hvilken relasjon eller kjennskap de to har til hverandre, sier Håvarstein til NRK.

TELTPLASSER: Dette er en av teltplassene i nærheten av funnstedet. En del av politiets etterforskningen har gått ut på å finne ut hvem som har bodd her. Foto: SVERRE HOLM-NILSEN / NRK

Mannens forsvarer, Benedikte Jamth, ønsker ikke å kommentere hvorfor klienten hennes ikke vil prate mer med politiet.

– Min klient vet ikke hvem avdøde er, sier hun til NRK.

Dokumentene i saken er fortsatt klausulert, og forsvareren kan derfor ikke kommentere saken ytterligere.

DRAPSSIKTET: John Edvin Lie, tidligere Johnny Olsen og hans forsvarer, Fridtjof Feydt (t.v.) i Oslo tinghus i 2004. Foto: Roald Berit / NTB scanpix

Bodde i skogen

Levningene etter mannen ble funnet sterkt forbrent i skogen, men politiet fant DNA som førte til identifiseringen.

Fra før er det kjent at den siktede 55-åringen bodde i skogen i Maridalen. Politiet bekrefter nå at avdøde hadde tilhold i det samme skogsområdet, men de vet ikke nøyaktig hvor lenge.

– I en kortere periode, men dette jobbes det også med å få fastsatt mer nøyaktig, sier politiadvokaten til NRK.

CAMP: I nærheten av funnstedet fant politiet flere teltplasser. Foto: Frode Løken

Siktede tidligere drapsdømt

Den siktede 55-åringen i saken ble dømt for Hadeland-drapene i 1981. Han er også i senere tid dømt for andre voldsrelaterte handlinger.

