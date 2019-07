Levin: – NRK har gjort seg til latter, men det er aldri for sent å si unnskyld

Forfatter og samfunnsdebattant Mona Levin er lite imponert over NRKs håndtering av den såkalte «Jødesvin-sketsjen». Sketsjen førte til mer enn 300 klager til NRKs klageorgan Kringkastingsrådet, og litt over én uke etter at den ble publisert ble sketsjen trukket.

NRK har også beklaget at den ble offentliggjort.

– Det har sittet langt inne, og nå har de (NRK, red.anm.) kommet til et punkt der de var helt nødt. Folk i hele landet har blitt opprørt. Jeg synes NRK har gjort seg til latter i denne saken, sier Levin.

ALDRI FOR SENT: Mona Levin er glad NRK har beklaget og slettet sketsjen. Arkivbilde. Foto: Fredrik Rütter

Hun sier det er godt å høre at sketsjen er trukket og at NRK har beklaget.

– Det var på tide. Det er aldri for sent å be om unnskylding, sier Levin.

Levin har klaget NRK Satiriks’ sketsj med ordet «jødesvin» til PFU. Selv om sketsjen nå er trukket, trekker ikke Levin PFU-klagen, ifølge NTB.

Mener NRK har brutt plikten om å stå opp for de små

KRITISK TIL NRK: Monica Csango mener NRK ikke har gjort plikten sin med å stille opp for de små. Foto: Privat

Også journalist, filmskaper og forfatter Monica Csango mener det var på høy tid at NRK trakk og beklaget sketsjen. I et innlegg i Aftenposten betegnet hun sketsjen som «pur antisemittisme».

– Denne unnskyldningen kommer ikke en dag for tidlig. Dette er en seier, både for den lille jødiske minoriteten og for oss som hver eneste dag kjemper for dem som ikke er så mange, sier Csango til NRK.

Hun sier det er en plikt å stå opp for de små enten det gjelder legning, tro eller tilhørighet.

– Den plikten har NRK på noe vis overholdt ved å fortelle meg at jeg ikke har forstått spøken, sier Csango.

Hun viser til et innlegg fra underholdningsredaktør Charlo Halvorsen på NRK.no onsdag 24. juli. Der skrev Halvorsen blant annet:

«Nå kan man naturligvis mene hva man vil om denne sketsjen er morsom eller ikke. Her er meningene tydeligvis delte. Som det ofte er med humor. Men vi vurderer den ikke som antisemittisk eller rasistisk.»

I samme innlegg skriver Halvorsen at sketsjen like godt kunne handlet om andre minoriteter. Det er ikke Levin enig i.

– Det kunne den jo ikke. Det er bare den jødiske minoriteten som har vært utsatt for akkurat det denne saken handler om. Og verre ting. Det er slik at det som begynner med ord kan slutte med mord, sier Levin.

Hun mener saken ikke handler om ytringsfrihet, religion eller legning, men en total mangel på respekt for millioner av myrdede mennesker.

– Burde beklaget, ikke slettet

Mange har deltatt i debatten om sketsjen. Ikke alle er enige i hvordan NRK har håndtert saken i dag. Per Anders Langerød overlevde Utøya, og har engasjert seg i tematikken blant annet på grunn av sine erfaringer. Han mener det blir feil når NRK fjerner sketsjen.

– Jeg har stor forståelse for at mange føler seg krenket av så grove ord, men jeg mener at humor må eksistere selv om noen blir krenket, sier Langerød.

Han har selv opplevd krenkende humor rundt Utøya, men holder på at humoren likevel må eksistere. Langerød bruker en episode i satireprogrammet South Park for 12 år siden som eksempel. Episoden harselerte med bruken av ordet «nigger».

– Det går an å være krenket og si fra om det, uten at det kommer krav om at humor skal fjernes eller slettes. Jeg er bekymret for at det at vi krever ting fjernet eller slettet, gjør at også humoren i mindre grad tør vri og vrenge på kontroversielle saker som kan være viktig for samfunnsdebatten, og sørge for at vi får reflektert på nye måter rundt hva vi egentlig mener, sier Langerød.

Han mener det var feil av NRK å fjerne sketsjen.

– Man kunne beklaget, men ikke fjernet, sier Langerød.