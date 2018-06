Leverandør: Skip med CO₂ på vei

NRK meldte onsdag at Aass stanset produksjon av drikkevarer med kullsyre på grunn av CO₂-mangel. Flere andre bryggerier vurderte det samme. Torsdag kveld melder CO₂-leverandør Praxair Norge at de har et skip på vei.

– Etter planen skal vi få en skipslast med CO₂ inn til vår terminal i Porsgrunn i morgen torsdag 28. juni, sier Sigurd Haukeli, administrerende direktør i Praxair Norge, i en pressemelding.

Leverandøren regner med at det er nok til å dekke behovet, slik at ingen opplever langvarig stans.

– Vi regner med å kunne levere tilstrekkelige volumer i slutten av denne uken, og gjennom helgen, slik at ingen av våre industrikunder vil få langvarig produksjonsstopp. Vi tror derfor ikke at det er sannsynlig at det vil bli mangel på kullsyreholdige drikkevarer og andre næringsmidler i butikkene i tiden fremover som følge av CO₂-knappheten denne uken, sier Haukeli.

Derfor er det mangel på CO₂

Aass får CO₂ torsdag

Administrerende direktør Christian Aass i Aass bryggeri sier de venter en leveranse torsdag når lasteskipet med CO₂ kommer inn. Da kan produksjonen av øl starte opp igjen.

– Vi stoppet en av tre produksjonslinjer for onsdag og torsdag. Vi har ikke produksjon på fredager, så produksjonen starter for fullt igjen på mandag, sier administrerende direktør Christian Aas i Aass bryggeri.

Han sier dette ikke betyr at krisen er over.

Mangel på CO₂ har ført til frykt for mindre øl i tappekranene på puber og barer både i Norge og andre europeiske land. Foto: Carl De Souza / AFP

– Det er en skjerpet og vedvarende situasjon som gjør at vi sparer så mye vi kan på bruken, uten at det går ut over kvaliteten. Prisen er høyere fordi det kjøpes fra utlandet, og ikke produseres i Norge. I tillegg til det får nå mindre leveranser av gangen, men hyppigere leveringer. Det har også en kostnad som vi taper penger på.

– Betyr det dyrere øl for oss forbrukere?

– Nei, de prisene er forhandlet allerede, så tapet tar vi, svarer Aass.

Ifølge Aass kommer det også to skip neste uke, men han vet ikke hvor mye de har med seg.

Hansa Borg: Håper vi er blant de utvalgte

Hansa Borg bryggerier, som har bryggeri i Sarpsborg (Borg), Kristiansand (CB) og Bergen (Hansa), har ikke måttet stenge ned produksjonen, men sier de endrer planer på grunn av CO₂-mangelen.

– Nå håper vi at vi er blant de utvalgte som får kjørt ut CO₂ i helgen eller tidlig i neste uke. Det er en kamp om det som er igjen etter at vann og helse har fått sitt, sier Lars Giil, administrerende direktør i Hansa Borg bryggerier.

Han sier bryggeriet kan levere øl og mineralvann en til to uker fram i tid.

Gartnerier også rammet av CO₂-mangel

Også gartnerier som bruker CO₂ i drivhusene rammes av Co₂-mangel.

– Vi har fått informasjon av CO₂-leverandøren Praxair om at gartneriene ikke får CO₂. Jeg vil ikke si det er dramatisk, men det gjør at plantene vokser dårligere, sier seniorrådgiver Sidsel Bøckman i Norsk Gartnerforbund til NRK.

– Prioriterer helse først

Praxair skriver at de først prioriterer CO₂ til kunder med produksjon som ivaretar menneskers liv, helse, dyrevelferd og sikkerhet.

– Deretter vil vi fra torsdag kveld, videre på fredag og gjennom helgen gjennomføre leveringer til blant annet matvareprodusenter, bryggerier og andre næringsvirksomheter, sier Sigurd Haukeli.

Oslo kommune sier de kan heve hagevanningsforbudet og innføre datovanning, om leveransen kommer som planlagt.

Helse- og omsorgsdepartementet skriver til NRK at Praxairs prioriteringer er i tråd med helseberedskapsloven.

«På samme måte som helseinstitusjoner, er også vannverk pålagt beredskapsplikt etter helseberedskapsloven. Departementet erfarer at i en situasjon der det er redusert tilgang, prioriterer gassleverandøren leveranser for å sikre liv og helse, dernest dyrevelferd. Dette er i tråd med helseberedskapslovens intensjon,» skriver senior kommunikasjonsrådgiver Helene Hoddevik Mørk i en e-post til NRK.