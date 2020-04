Leter trolig etter blod utenfor Hagens hus

En politipatrulje har også besøkt hytta til Tom Hagen på Kvitfjell, etter at han tirsdag denne uken ble pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone Anne-Elisabeth Hagen.

SPRAY: Flasker med det som ser ut til å være Leucomalachite-grønt på eiendommen til Tom Hagen. Det brukes av krimteknikere for å finne blod. Foto: Cicilie S. Andersen

Hagen eier en rekke eiendommer i det populære skiområdet, men det var på familiens personlige hytte politiet nå var.

Den ble plombert av politiet i etterkant av tirsdagens pågripelse. Patruljen på stedet sier til NRK at de reiste opp i dag for å sjekke at plomberingen ikke var brutt.

PLOMBERT: Polititapen indikerer at hytta er stengt for undersøkelser. Foto: Even Lusæter / NRK

Lenger syd har både hundepatruljer og krimteknikere vært på plass med et stort telt foran huset til den siktede 70-åringen, på Fjellhamar i Lørenskog.

NRKs krimkommentator Olav Rønneberg: Behandler huset som et drapsåsted

Blodjakt?

Med hvite, heldekkende drakter og en sprayflaske holdt tre krimteknikere på bak huset, utenfor verandadøren mot Langvannet.

Teknikerne hadde også med seg noe som lignet et papirark.

TELT: Politiet har beskyttet inngangen til huset med et telt. Foto: Cicilie S. Andersen

– Hvis det står LEUC på flasken og de også har et filterpapir-ark, så antar jeg at en leter etter blod. Stoffet heter Leucomalachite-grønt og reagerer på jern, som er i blod. Derfor har det for eksempel lite for seg å bruke det på et bilverksted eller annet sted med mye jern, sier Per Angel, tidligere kriminaltekniker og leder av Kripos ID-gruppe.

Han forklarer hvordan arbeidet foregår:

– Du legger vann på et ark, og legger på stedet du skal sjekke. Deretter sprayer du på og får du en grønn reaksjon, kan det være blod, sier Angel.

Inne i huset har politiet tidligere gjort interessante DNA-funn og blod fra Anne-Elisabeth Hagen.

Lørenskog-forsvinningen - Kort forklart Du trenger javascript for å se video.

Politiet har undersøkt åstedet i mange omganger og går nå enda grundigere til verks ettersom de har en åpen siktelse mot 70-åringen som i nesten 50 år var gift med Anne-Elisabeth Hagen.

Politiet sier de nå er inne i en ny fase av etterforskningen.

– Det er bevisforspillelsesfare, og vi har behov for å konsentrere oss om å gjennomføre de nødvendige etterforskingsskrittene som skal gjøres nå, sier politiadvokat Haris Hrenovica, som er påtaleansvarlig i saken.

Også en bil som Hagen har solgt i mellomtiden er hentet inn.

Beslagla Hagens gamle bil

Da Anne-Elisabeth Hagen forsvant disponerte hun og den nå siktede ektemannen en Citroën Picasso 2010-modell.

CITROËN: Bilen Tom Hagen solgte, her avbildet 11. januar 2019, to dager etter at politiet gikk ut offentlig med forsvinningssaken. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Bilen ble solgt og byttet eier i mai 2019, skriver BT. Bilen ble solgt via en bilforhandler på Østlandet i mai 2019 til en ny eier på Vestlandet.

For en måned siden tok politiet kontakt den nye eieren, får NRK opplyst.

Overfor BT bekrefter politiet at de har tatt beslag i biler tilknyttet ekteparet Hagen.

– Politiet kan bekrefte at vi har tatt beslag i noen kjøretøy. Dette dreier seg om biler som har hatt tilknytning til eiendommen Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra, sier påtaleansvarlig Haris Hrenovica i en e-post til avisen.