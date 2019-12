Voldshendelsen skjedde natt til lørdag 28. desember, opplyser politiadvokat Tom Gjestvang i Innlandet politidistrikt.

– En person har blitt utsatt for vold med et slagvåpen. Han ble såpass skadet at han havnet på sykehus, sier Gjestvang til NRK.

Skal ha rasert leilighet

Mannen er i 30-årene og er innlagt på Ullevål sykehus. Mannen har lettere skader, og skal ikke være livstruende skadet.

Gjestvang vil ikke gå nærmere inn på hvilke skader mannen har.

Politiadvokat Tom Gjestvang i Innlandet politidistrikt. Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK

– Mannen er ikke kritisk skadet, men han fikk behov for oppfølging på sykehus. Han var avhengig av medisinsk hjelp, sier Gjestvang.

Det var avisen Østlendingen som første meldte om saken.

Ifølge avisen skal leiligheten der hendelsen fant sted ha blitt rasert, og verdifulle gjenstander skal ha blitt stjålet fra stedet.

Gjestvang kan ikke bekrefte dette overfor NRK.

– Vi har snakket med fornærmede, men politiet kan ikke bruke dette som grunnlag for videre etterforskning, sier han.

Leter etter navngitte personer

Politiet leter etter to mistenkte menn etter hendelsen. Ifølge Gjestvang har politiet ikke grunn til å tro at de er bevæpnet.

– Det er navngitt to personer som vi har grunn til å tro står bak dette, sier Gjestvang.

– Nå vil vi prøve å få tak i de to personene som er oppgitt som gjerningspersoner, og avhøre de, sier han.

Det skal ha vært en utenforstående som varslet politiet på vegne av fornærmede i saken.

– Han hadde da tatt tilhold hos en nabo, som varslet oss, sier Gjestvang.

– Vi har nå avhørt to vitner, og vi søker etter de mistenkte, sier han.