– Ressursene vil bli dimittert. Politi tar videre oppfølging med de involverte, skriver redningssentralen på Twitter.

De to guttene ble sist sett nær Falnes kirke i Skudeneshavn i 14-tiden. De hadde ikke med seg mobiltelefon.

Operasjonsleder Roger Litlatun i Sør-Vest politidistrikt sier at de ikke kjenner hendelsesforløpet godt enda, men har samtaler med de to guttene for øyeblikket.

– De har hvert fall vært en runde rundt og ikke gjort lyd fra seg eller hatt telefoner, og da har det gått så lang tid at vi ble bekymra, sier han til NRK.

På kvelden kunne vitner rapportere om at de hadde sett guttene på en buss. Så ble de altså funnet i nærheten av hjemmene sine.

Guttene skal ifølge Litlatun være i god behold.

– De har ikke lidd noen overlast, de har hatt det helt greit, sier han.

Redningshelikopter deltok i søket da to gutter ble meldt savnet i Skudeneshavn søndag 18. juni 2023. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Var borte fra klokka 14

Guttene førte en hvit båt på tre meter med svart påhengsmotor. Klokken 20.10 ble politiet i Sør-Vest varslet om at guttene ikke hadde kommet hjem.

Hovedredningssentralen iverksatte så en leteaksjon på sjøen. Det ble søkt med redningshelikopter og båter på sjøen. Frivillige deltar i søket på land.

– Vi vet ikke helt hva de skulle på sjøen. Syklene deres står der de hentet båten, og det er ingen som har snakket med dem eller hatt observasjoner av dem etter at de dro ut, sa redningsleder Andreas Bull ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge til NTB.