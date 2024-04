Leser mobilen tankene mine?

I gamle dager brukte vi mobiltelefonen bare for å ringe til hverandre. Men i 2008 forandret alt seg.

App Store og Google Play Store begynte å tilby apper som samler inn data om oss.

Noen vil lure på om smarttelefonen deres har blitt for smart, nesten som om de bærer rundt på en spion i lomma.

Mobilutvikler Ingrid-Alice Bløtekjær og daglig leder i Den norske dataforening Hege Svendsen svarer på fem spørsmål rundt dette.

Hvor godt kjenner mobilen min meg?

Foto: Sahara Muhaisen / NRK

Mobilen din kjenner deg ganske godt gjennom appene du bruker og informasjonen du legger igjen.

For eksempel kan mobilen «forstå» hva du liker, hvor du er, hva du søker på internett, hvem du snakker med, hvordan du har det med helsen og hva du bruker penger på.

– Bør man bekymre seg?

– Nei, fordi jeg som apputvikler, har veldig mange begrensninger på hva jeg har lov til å gjøre med dataene. Og fordi du selv kan påvirke hvilke data du deler gjennom dine valg av innstillinger og appbruk, sier Bløtekjær.

– Ja, det er bekymringsfullt hvor mye mobiltelefonene samler inn om oss. Selv om vi selv kan påvirke hvilke data vi deler, krever dette kompetanse og oversikt som ikke alle brukere har, sier Svendsen.

Kan mobilen høre eller filme meg uten at jeg vet det?

Foto: Sahara Muhaisen / NRK

Ja, den kan det.

Svendsen sier at noen kan bruke mobilen din til å filme deg hvis de tar over kontrollen med spesiell programvare eller lurer deg med phishing.

– Det kan også skje gjennom offentlige Wi-Fi, mobilnettverket ditt eller Bluetooth for å nevne noen, sier hun.

Men hvis ingen utenfra har tatt over telefonen din, så avhenger det av hvilke tillatelser du har gitt til appene dine.

Bløtekjær sier at tjenester, som du har gitt samtykke til for opptak av lyd eller bilde, vil kunne gjøre dette mens tjenesten er i bruk. Men de samler ikke inn lyd og bilde når du ikke bruker tjenesten.

– Alle som tilbyr en tjeneste, ønsker å få noe tilbake for at du skal kunne bruke tjenesten deres. De vil ha data, sier hun.

De kan bruke dataene selv eller selge dem til andre for å forstå deg bedre, forbedre tjenestene sine eller vise deg reklame som passer spesielt for deg.

Hvorfor ser jeg reklamer relatert til samtaler jeg nettopp har hatt?

Foto: Sahara Muhaisen / NRK

Fordi algoritmene merker at du er fysisk eller digitalt nær noen som er interessert i noe. De antar de at du også kan være interessert i det samme.

Hvis du har snakket med en venn om klokker uten selv å ha søkt etter klokker på nettet, er det mulig at vennen din har gjort det.

Lokasjonsdataene på telefonen din viser også at dere har vært i nærheten av en klokkebutikk. I tillegg er dere omtrent på samme alder, har samme kjønn eller bor i samme by.

– Du er koblet til denne personen online, og algoritmene kan anta en felles interesse, sier Bløtekjær.

– Akkurat som vi før fikk reklame i lokalavisene, følger reklamen nå etter oss, basert på spor fra vår nettaktivitet, forklarer Svendsen.

Og hvis du lar reklamen være på skjermen noen sekunder eller klikker på den, vil du få flere av samme type reklame.

– Hadde du bare skrollet forbi, ville du ikke fått den samme om igjen like mange ganger, sier Bløtekjær.

Bør jeg skru av Siri?

Foto: Sahara Muhaisen / NRK

Det er opp til deg.

– Når stemmeassistenter som Siri, Alexa og Google Assistant begynner å snakke av seg selv, er det fordi de tror at du snakket til dem, forteller Bløtekjær.

Dette skjer fordi de «lytter» med et lavt energiforbruk og venter på at du sier deres aktiveringsord. Det kan for eksempel være «Hei, Siri» eller «Ok, Google».

– Det du sier når assistenten er aktivert, blir tatt opp og kan bli lagret. Disse dataene blir vanligvis anonymisert og kryptert, sier hun.

Svendsen anbefaler at du skrur av stemmeassistenter hvis du er opptatt av personvernet ditt, eller at du bare bruker dem når det virkelig er nødvendig.

Men hvis du setter pris på å enkelt sende meldinger og søke på nettet når du for eksempel kjører bil, mener Bløtekjær det er praktisk å ha stemmeassistenten på.

Hva kan jeg gjøre for å beskytte mitt privatliv og samtidig beholde smarttelefonen min?

Foto: Sahara Muhaisen / NRK

Det er nesten umulig å unngå datainnsamling på smartmobilen, men du kan gjøre valg som minimerer dette.

– Vær spesielt obs på apper for sosiale medier, lommelykt og spill. De spør ofte om tillatelse til å bruke data som ikke er relevante for appens funksjon, sier Ingrid-Alice Bløtekjær.

Her er hennes råd til deg:

Gå gjennom app-tilgangene regelmessig i innstillingene.

Oppdater mobilen og appene dine for å beskytte mot sikkerhetssårbarheter.

Hold deg til de offisielle appbutikkene som Google Play Store og App Store.

Gjør research på om selskapet du gir dataene til, har en god og forståelig personvernerklæring.

Deaktiver lokasjonstjenester der det ikke er nødvendig.

Bruk nettleser i stedet for app. Nettlesere tilbyr ofte mer personvernkontroll enn native apper.

Bruk annonseblokkere og aktiver sporingsbeskyttelse i nettleseren din.

Inkognitomodus kan redusere sporing på nett, men det er ikke en altomfattende løsning.

