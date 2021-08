– Humor er et godt våpen i kampen mot diskriminering og utenforskap. Hvis det er gjort riktig, er det med på å avlive tabuer og drepe myter, sier Torstein Lerhol.

Han sier han har stor respekt for humoren til Morten Marius Skau som selv er lam.

– Jeg har ledd mye av videoene hans. Han er en spennende fyr som byr på seg selv. Jeg kjenner meg igjen. Vi har samme type humor.

– Du er et naturtalent, sier Morten til Torstein.

De kaller seg begge «hemma». Morten har invitert Torstein hjem til seg og ler når han forteller om videoen han vil lage. Den skal publiseres på det sosiale nettverket TikTok der brukerne deler korte videoer.

Lett å be

Torstein Lerhol lever et mer aktivt liv enn de fleste. Foto: FRODE FJERDINGSTAD / FRODE FJERDINGSTAD

Torstein er sterkt bevegelseshemmet. Han har bevegelse kun i tre fingre og er avhengig av hjelp til alt. Likevel lever han et mer aktivt liv enn de fleste. Han ukependler til Oslo og er avdelingsleder i firmaet Mevind Assistanse.

Han er et aktivt friluftsmenneske og en ettertraktet foredragsholder. I Vang i Valdres er han kommunestyrerepresentant for Senterpartiet. Han stilte også som ordførerkandidat for Senterpartiet i Vang i 2019.

Det er ikke første gang han blir bedt om å stille opp på noe, og er ikke vanskelig å be.

– Jeg lider av FOMO. Det vil si at jeg er livredd for å gå glipp av noe, forklarer han.

Han har invitert NRK med fordi han skal være lørdagsgjest i Dagsrevyen. NRK har spurt om å få være med på noe av det han gjør til daglig.

Lam som 16-åring

Morten Marius Skau med katten Lasse på snart ett år. Foto: FRODE FJERDINGSTAD / FRODE FJERDINGSTAD

Morten ble lam etter en ulykke på en trampoline. Han slo salto og brakk nakken. Siden har han sittet i rullestol.

– Jeg mener at humor er det sterkeste virkemiddelet. Jeg vil få folk til å le, vise at livet i rullestol fungerer bra og at folk i rullestol ikke er laget av porselen, sier han.

Han nevner mange som kjemper for bedre rettigheter.

– Jeg er glad vi har dem, men jeg føler at jeg kan utfylle med humor.

Han viser fram et bilde de skal bruke i videoen. Bildet er laget til en fest han nylig hadde.

– Vi feiret meg, 15 år som lam, ler han.

Da fikk han blant annet lammerull.

Sterkt møte

– Har du tenkt på at det er forskjell på oss? Jeg er født sånn og vet ikke bedre. Jeg opplever meg som heldig, sier Torstein.

Han er på mange måter veteranen av de to.

– Du har blitt sånn og vet hva du går glipp av. Hva tenker du om det?

Torstein spør Morten.

– Skjønner hva du mener, sier Morten og tenker seg om.

Det kommer ingen svar. Han drikker vann og er konsentrert. Han blir tørr i munnen av medisinene han bruker, forklarer han.

Morten kunne gå og løpe til han var 16.

Torstein kommer gjerne på besøk om han blir bedt. Her venter han på gaten utenfor leiligheten til Morten. Foto: FRODE FJERDINGSTAD / FRODE FJERDINGSTAD

– Jeg har aldri kunnet gå, sier Torstein.

Morten spør.

– Har du alltid vært sånn? Har du ligget hele livet?

– Nei, svarer Torstein.

Han forteller at han før bare satt.

– Jeg la meg ned for ti år siden og siden har jeg ligget. Det er det lureste jeg har gjort.

Da forsvant smertene. Etter det har han ikke brukt krefter på å kjempe for å holde seg oppe - og på å kjempe mot smertene. Nå bruker han krefter på andre ting.

TikTok

Morten har nærmere 100.000 følgere på TikTok. I sommer har han bedre tid enn ellers og legger nesten ut en video hver dag. Den beste videoen har hatt over tre millioner visninger.

Du finner ham under navnet @mort1rulle.

Nå forbereder han et nytt opptak med Torstein. Han har også vært på TikTok før, @torsteinlerhol.

– Hvis folk synes synd på meg, forstår jeg ikke hva de mener, sier Torstein.

Morten nikker. Det ser ut som om de er enige om at det ikke fører til noe å tenke for mye på disse tingene.

Lærere

Både Torstein og Morten er lærere. Morten jobber full tid som lærer på en barneskole. Han underviser fjerde klasse i matte, norsk, engelsk og naturfag.

– Morsomt at vi er lærere begge, sier de begge. De har aldri møttes før.

De har nesten helt motsatte fag. Torstein er lektor i historie og har undervist i samfunnsfag, historie, geografi og RLE.

Gjort på få minutter

Selve opptakene til videoen er fort gjort.

– Jeg trodde du hadde proft utstyr, sier Torstein.

Morten bruker bare mobilen når han filmer.

– Jeg har det, men det er så omfattende. Seerne bruker bare mobilen uansett og kvaliteten har ikke så mye å si.

De filmer en og en replikk og ler.

– Hva heter det nå, spør Morten?

– Nå må man si mennesker med funksjonsvariasjon. Men jeg sier at jeg er hemma, sier Torstein.

Samtidig mener han at ord er viktige.

– Ord betyr mye. Ord er makt, men det går begge veier. Det jeg er redd for, er et samfunn hvor mennesker er nervøse eller redd for å komme bort til meg, eller Morten eller andre, fordi de er redd for å si noe feil. Derfor sier jeg «hemma», for å ufarliggjøre det. Jeg blir ikke fornærmet av hva du sier eller kaller det. Det er måten du sier det på.

De er godt fornøyd med videoen begge. Besøket endte med flere videoer. Den mest sette fokuserte på sex.

– Hvis jeg og Morten kan vise at vi kan tulle med oss selv, ha litt galgenhumor, da kan andre mennesker skjønne at funksjonshemmede ikke er en veldig skjør gruppe mennesker som du ikke kan tulle med.

Jeg mener at det å tulle med det, er sunt for samfunnet, sier Torstein.

Han lover at han og Morten kommer til å treffes igjen. De vil gjøre mer sammen.