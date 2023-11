Lektorlaget ønsker nasjonale mobilregler i skolen

Si din mening under denne saken!

Et stort flertall av lektorene svarer i en ny undersøkelse at mobilbruk forstyrrer undervisningen.

– Det er svært bekymringsfullt at hele 75 prosent svarer at elevers bruk av mobil forstyrrer undervisningen. Det er en erkjennelse av at det må sterkere lut til, sier leder Helle Christin Nyhuus i Lektorlaget.

Det er Lektorlaget selv som står for undersøkelsen. De aller fleste som har svart, jobber i videregående skole.

Mener dagens praksis ikke fungerer

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) sa i Politisk kvarter i forrige uke at hun ikke finner noen gode grunner til at mobilen skal være en del av skolehverdagen.

Hun har bedt Utdanningsdirektoratet starte arbeidet som skal ende med en tydelig anbefaling til skolene om å være mobilfrie.

Dette er et tydelig skifte fra tidligere kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap), som mente skolene selv kunne bestemme.

Den nye kunnskapsministeren ser altså ut til å ha støtte blant lektorene. Forbundet omtaler det som et trendskifte.

– Det at 7 av 10 etterspør nasjonale retningslinjer, kan være et uttrykk for at man opplever at dagens praksis lokalt ikke fungerer, mener Nyhuus.

Elevorganisasjonen er uenig

Leder Petter Andreas Lona i Elevorganisasjonen mener mobiltelefonen har en så sentral plass i samfunnet at det er noe elevene må lære seg å håndtere.

– I samfunnet spiller mobilen en nøkkelrolle, og vi mener skolen har et ansvar for å forberede elevene på det arbeidslivet. Ved å innføre en nasjonal føring om at mobilen ikke hører hjemme i skolen, mister skolen den muligheten, sier Lona.

KRITISK: Leder Petter Andreas Lona i Elevorganisasjonen mener mobilregler må bestemmes lokalt med involvering av elevene.

Han mener mobilen heller bør integreres i klasserommet.

– Man kan ha lokale retningslinjer, men det viktigste er at elevene lokalt får være med på å utforme retningslinjene.

Lona sier han ikke er fremmed for mobilforbud i enkelte timer eller klasserom, men at man ikke skal overkjøre det lokale demokratiet på den enkelt skole.

– Blir du ikke bekymret for undersøkelser som viser at det blir mer mobbing med mobil på skolen?

– Jo, helt klart. Men vi tror mye av grunnen til det er at man ikke har lært opp elever i trygg mobilbruk, svarer Lona.

Stor variasjon

Lektorlaget sier mobilreglene har variert mye mellom de ulike skolene.

– Vi tror det er derfor så mange nå ønsker nasjonale regler, sier Nyhuus.

Hun ber om at lærerne involveres når de nye retningslinjene skal lages.

– For å ivareta fellesskolen, med like rammer, er det viktig at vi lager felles kjøreregler. Lektorlaget mener at Utdanningsdirektoratet må involvere de som står i klasserommene i dette arbeidet, sier hun.

Også Utdanningsforbundet mener lærerne må involveres når nye regler skal lages.

– Det er helt avgjørende at et nytt regelverk ikke begrenser læreres mulighet til å gi tilpasset undervisning til elevenes beste, skriver leder Steffen Handal til NRK.

Han mener skolene trenger mer kunnskap for å kunne håndtere mobilbruk på en god måte.

– Nasjonale anbefalinger må først og fremst bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget skolene trenger når de skal håndtere dette i hverdagen.

Hva mener du? Bruk kommentarfeltet under for å si din mening.