– Dette er basert på amerikanske studier av ulike måter å beklage på når noe har gått galt. Det er som er interessant i denne saken her, er at Erna Solberg og Sylvi Listhaug har vært innom alle de fem kjente strategiene vi kan bruke når vi skal beklage at noe har skjedd, sier Raknes i Debatten på NRK.

Han er tidligere statssekretær for SV og skriver nå for Minerva.

Temaet for debatten var justisminister Sylvi Listhaugs Facebook-innlegg 9. mars og debatten etter. Innlegget fikk kritikk fra flere hold, før det ble slettet onsdag.

Statsminister Erna Solberg beklaget onsdag innlegget på vegne av regjeringa, før Listhaug fra Stortingets talerstol torsdag selv sa unnskyld.

Fra innlegget ble lagt ut til beklagelsene mener Raknes de var innom alle de fem stegene:

1) Fornektelse

– Her er det kommet til det punktet at noe har skjedd, men at du selv mener at du ikke har noe å beklage. Tvert imot er det kanskje de som anklager deg som, sier Raknes.

Det første steget på veien er fornektelse, sier Raknes. Du trenger javascript for å se video. Det første steget på veien er fornektelse, sier Raknes.

2) Ansvarsfraskrivelse

På andre punkt har saken eskalert litt, sier Raknes.

– Da har man erkjent at her er det kanskje ikke helt slik det skal være, fortsetter han.

Andre steg er ansvarsfraskrivelse. Du trenger javascript for å se video. Andre steg er ansvarsfraskrivelse.

3) Redusere betydningen

– Da har man kommet dit at dette var veldig dumt, men det er kanskje ikke så veldig viktig, sier Raknes.

Tredje steg er å redusere betydningen. Du trenger javascript for å se video. Tredje steg er å redusere betydningen.

4) Korrigere atferd

I det fjerde steget er situasjonen at man har kommet dit at det som skjedde ikke var bra i det hele tatt, forklarer Raknes.

Det fjerde steget er å korrigere adferd. Du trenger javascript for å se video. Det fjerde steget er å korrigere adferd.

Det er fortsatt ikke en unnskyldning, men mer at man vil skjerpe seg til neste gang, sier han, og trekker fram statsministerens intervju på Søndagsrevyen.

Solberg kalte da utspillet for «for tøft».

Raknes sier Listhaug selv var innom det fjerde steget da hun tirsdag kveld skrev på Facebook at det ikke var meningen å såre noen med innlegget.

5) Ta ansvar og be om unnskyldning

– Nå har vi kommet til finalen. Du erkjenner det som har skjedd og ber om unnskyldning overfor de berørte på en måte som er både overbevisende og ektefølt, sier Raknes.

Femte og siste steg er å ta ansvar og be om unnskyldning. Du trenger javascript for å se video. Femte og siste steg er å ta ansvar og be om unnskyldning.

Stegene er ikke noe som kun er brukt i den aktuelle saken, men noe alle politikere har vært innom, sier han.

– Men det er sjelden at noen er innom alle fem steg i løpet av ei uke, fortsetter Raknes.