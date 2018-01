Leirstein inn i kontroll- og konstitusjonskomiteen

NRK avslørte 10. januar at Frps Ulf Leirstein har sendt porno til unge, mannlige partifeller i hjemfylket Østfold. En av mottakerne var 14 år gammel.

Leirstein tok pause fra alle verv da saken ble kjent.

To dager senere kunne NRK vise tekstmeldinger der Leirstein foreslår å invitere en 15 år gammel gutt fra FpU på trekantsex med Leirstein og en kvinne i 30-årene.

Samme kveld trekker Leirstein seg som parlamentarisk nestleder og justispolitisk talsmann i Frp.

Partileder Siv Jensen sier avgjørelsen er riktig og nødvendig.

Frps tidligere stortingsrepresentant Jon Gåsvatn sier han varslet Siv Jensen om Ulf Leirsteins SMS'er allerede i 2012.

Gåsvatn hevder Jensen sa «Ikke si noe mer. Jo mindre jeg vet jo bedre, og det forstår du».

Også kvinnen i 30-årene sier hun snakket med partileder Jensen om saken i 2012.

Siv Jensen sier hun ikke husker disse samtalene.

E-poster viser at FpUs daværende generalsekretær Espen Teigen ble varslet om at Ulf Leirstein hadde et «nærstående intimt forhold» med en ung FpU-gutt.

Teigen husker i dag ikke dette varselet som kom for fem år siden.

Gåsvatn hevder han også varslet daværende generalsekretær Finn Egil Holm og daværende nestleder i Frp og leder av organisasjonsutvalget Per Arne Olsen. Holm avviser dette, mens Olsen sier han ikke kan erindre det.