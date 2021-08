Leieprisene presses oppover i flere norske byer – helt flatt i Oslo

Ferske tall fra Finn Eiendom viser en kraftig økning i leieprisene i mange av Norges største byer.

Det er samtidig langt færre utleieboliger å kjempe om. Tallene fra Finn viser en nedgang på hele 9 % i antall utleieannonser sammenlignet med samme periode i fjor.

Jørgen Hellestveit er produktdirektør i Finn eiendom, som står bak tallene. Han mener studenter på boligjakt drar opp trafikken.

– Det har vært god aktivitet på leiemarkedsplassen vår også i juli. Trafikktallene våre viser en det i forrige uke ble en vesentlig trafikkøkning og det kan tyde på at det er mange studenter som nå snur seg rundt for å få tak i leiebolig.

Jørgen Hellestveit, produktdirektør i Finn eiendom. Foto: Caroline Roka / FINN

Byene Stavanger, Trondheim, Bergen og Kristiansand skiller seg ut med store hopp i leiepriser sammenlignet med juli i 2020.

Leiepriser på Finn Snitt annonsert leiepris på Finn.no Endring vs juli 2020 Stavanger 10.506 9,7% Trondheim 9.385 8,4% Bergen 9.209 7,4% Kristiansand 8.081 7,3% Drammen 10.493 4,8% Oslo 12.395 0,2% Bodø 8.354 -2.1% Tromsø 9.555 -4,4%

Flatt i Oslo, nedgang i nord

Til tross for høy vekst mange steder, er veksten i hovedstaden tilnærmet stagnert.

Det siste året har eiendomsprisene skutt i været i hovedstaden, men det ser ikke ut til å ha dratt med seg leieprisene oppover.

På Finn er leieprisene kun 0,2 prosent høyere enn i juli fjor. Den marginale veksten kommer overraskende på Hellestveit, ettersom det i juli var lagt ut 11 % færre boliger på markedet enn på samme tid i fjor.

– Mye skulle tilsi at prisene i Oslo skulle øke, men det har det altså ikke gjort, basert på våre tall.

Samtidig skiller de største byene i Nord-Norge seg ut med et prisfall. Byene Bodø og Tromsø har nedgang på henholdsvis 2,1 % og 4,4 %.

Et mer sammensatt bilde

NRK har også fått tilgang til utleietall for noen av Norges største byer fra Utleiemegleren, som er markedsledende i utleiemarkedet sammenlignet med andre profesjonelle aktører.

Deres tall forteller en litt annen historie, og gir et mer nyansert bilde av situasjonen.

Prisstatistikk fra Utleiemegleren Ekspandér faktaboks Oslo: Det kostet i gjennomsnitt 10.319,- kroner å leie en 1-roms leilighet i Oslo i april, dette er en oppgang på 1,8% fra forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en nedgang på 0,8%. En 2-roms kostet i gjennomsnitt 13.337,- kroner, dette er en nedgang på 0,9% fra forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 0,1%. En 3-roms leilighet i Oslo kostet nå i gjennomsnitt 16.435,- kroner å leie i måneden. Sammenlignet med forrige måned er det en nedgang på 2,2%. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 0,3%. Bergen En 2-roms kostet i gjennomsnitt 11.487,- kroner, dette er en nedgang på 7,1% fra forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 1,5%. En 3-roms leilighet i Bergen kostet nå i gjennomsnitt 13.815,- kroner å leie i måneden. Sammenlignet med forrige måned er det en nedgang på 3,2%. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en nedgang på 4,2%. Trondheim: I Trondheim kostet en 2-roms i gjennomsnitt 11.039,- kroner i juli, som er en nedgang på 7,7% fra måneden tidligere, og en nedgang på 0,7% sett mot samme måned i 2020. En 3-roms kostet i gjennomsnitt kroner 14.396, som er en oppgang på 2,3% siden forrige måned, og en oppgang på 0,5% sammenliknet med 2020

Blant annet er prisutviklingen på både 2- og 3-roms leiligheter i Trondheim omtrent flat sammenliknet med juli i 2020. I tillegg er det en nedgang på 4,2 % i prisutviklingen på 3-roms leiligheter i Bergen.

Kjempehopp i Stavanger

Byen med størst vekst i leieprisene er Stavanger, ifølge statistikken til Finn.

Snittprisen på leieannonsene i oljebyen er på 10.500 kroner i juli. Det tilsvarer en økning på 9,7 % sammenliknet med juli måned i 2020.

Daglig leder i Utleiemegleren Stavanger, Eirik Hauge, mener mye av årsaken er at flere selger boligen sin fremfor å leie. Det fører igjen til færre boliger på utleiemarkedet.

Daglig leder i Utleiemegleren Stavanger, Eirik Hauge. Foto: Inviso

– Totalt sett så handler det om at tilbudet av utleieboliger har gått noe ned, fordi det har gått ut en del boliger fra leiemarkedet. Jeg tror det kan forklare litt av årsaken. I hvert fall her i Stavanger.

Hauge understreker at både finanskrisen i 2008 og oljekrisen i 2014 tidligere har bidratt til å dra leieprisene i Stavanger ned, og at prisene siden den gang har hatt en økning.

Etterlyser reguleringer

Mange studenter snur seg rundt for å få tak i leiebolig før studiestart. Rekordmange har fått studieplass til høsten, som også minker studenters sjanse for å få plass i studentboliger.

Helena Haldorsen er leder i Velferdstinget Vest, det øverste studentorganet i Studentsamskipnaden på Vestlandet.

Etter at NRK har forelagt henne tallene fra Finn Eiendom er hun bekymret for prisutviklingen på studentenes vegne.

– Vi synes det er synd, fordi folk trenger et sted å bo. Uansett om de bor i Stavanger, Bergen eller Oslo. Som student så har man i utgangspunktet ikke veldig god råd. Da er man avhengig av å kunne betale en ok leiepris.

Helena Haldorsen, leder i Velferdstinget Vest. Foto: Velferdstinget Vest

Hun etterlyser nå at myndighetene regulerer utleiemarkedet tydeligere.

– Man ser at man trenger en opprydning i boligsektoren og for det private markedet. Det er ingen konkrete kriterier til hvorfor noen betaler 6000, mens noen kun betaler 4500. Jeg synes det er skremmende at boligpolitikken er så lite strukturert og organisert, avslutter Haldorsen.