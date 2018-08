Leide bil på ferie – fikk ekstraregning på 12.000 kroner

– Vår oppfatning er at vi har gått i en felle som var lagt på forhånd, sier Tor Aasen.

Han og familien hadde forhåndsbetalt en leiebil med forsikring som de skulle hente hos selskapet Avis på flyplassen i Roma i sommer.

Da familien fra Bergen ankom leiebilselskapet, fikk Aasen presentert en liten mobilskjerm med en kontrakt delvis formulert på italiensk – et språk han ikke forstår.

– Det var lang kø bak oss, og situasjonen var veldig stressende. Jeg takket nei til ekstraforsikringer i skranken, før jeg signerte på kontrakten og trodde alt var i orden.

Fikk ikke se kontrakten

Da familien skulle levere bilen to uker senere, viste det seg imidlertid at Aasen hadde signert på at han ønsket en rekke tillegg med en prislapp på nesten 12.000 kroner.

– Jeg fikk ikke engang se kontrakten, og de sendte heller ikke med meg en kopi. Vi har ennå ikke fått en forklaring på hva vi har betalt så mye for, sier Aasen.

Da han ringte banken for å sperre kortet på stedet, hadde Avis allerede trukket beløpet fra kontoen. Av Avis fikk han beskjed om å kontakte et klagekontor i Spania eller Tsjekkia.

Dette er noen av utgiftene Tor Aasen skal ha takket nei til i skranken hos leiebilselskapet Avis. Denne delen av kontrakten er formulert på italiensk. Foto: Tim Christian Wassmo / NRK

Én av fem føler seg presset

Sommeren er høysesong for å leie bil, og å klage på leiebil. Forbrukerdirektør i Forbrukerrådet, Randi Flesland, opplyser at én av fem som kjøper ekstra forsikringer ved leie av bil føler seg presset.

Forbrukerdirektør i Forbrukerrådet, Randi Flesland, opplyser at sommeren er høysesong for å klage på leiebil. Foto: Katarina Theis-Haugan / NRK

– Det er helt urimelig at Aasen har fått forsikringer på samme størrelse med selve leien. Vi får mange lignende henvendelser, men da dreier det seg ofte om et par tusenlapper, sier Flesland.

Hun legger til at forbrukere har krav på kontrakter på et språk de kan forstå, og at Avis dermed ikke har oppfylt kravene.

– Vi ser at dette oftest skjer i land som Italia, Spania og Frankrike. Her må leiebilselskapene skjerpe seg, og bransjen bør reguleres bedre.

– Vil løse saken så fort som mulig

NRK har vært i kontakt med en talsperson for Avis, som sier at de beklager at Aasen ikke hadde en god opplevelse med sin siste uteleie.

– Kundeservice er veldig viktig for oss, og vi jobber nå med kundeservice teamet for å forstå hva som har skjedd. Vi har høy prioritet på å løse saken så fort som mulig, sier talsperson for Avis.

Aasen har selv ikke lykkes i å komme i kontakt med Avis, og det siste han hørte angående saken var fra Rentalcars.com – siden har gjorde bookingen gjennom.

– Jeg fikk en e-post der Rentalcars.com skrev at jeg ikke får refundert pengene. Jeg håper at andre ikke blir utsatt for tilsvarende, sier Aasen.