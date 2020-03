Leiaren for Arbeidarpartiet sitt kvinnenettverk, Anette Trettebergstuen, meiner støyen rundt Trond Giske øydelegg for partiet, skriv Dagbladet.

No ber ho Trond Giske om å setje partiet først.

– Det er Trøndelag som må velje den dei best meiner representerer det dei vil vere, men eg kunne ønske Giske lét partiet få ro no, ved å respektere det at støyen rundt han øydelegg for oss, og setje partiet først, seier Trettebergstuen til Dagbladet.

Trøndelag Ap held årsmøte 20. til 22. mars, då skal det og veljast ny leiar i fylkeslaget.

Trettebergstuen fortel til avisa at ho har vore kontakta av fleire i Arbeidarpartiet som er usikre på om dei kan halde fram med å støtte partiet sidan Giske i deira auge får for mykje makt på kort tid etter varslingssakene mot han i 2017.

– Anette har gjennom de to siste åra vore ein enorm støtte og venn for meg og familien min, og gitt inspirasjon og pågangsmot. Eg er helt einig i at vi må konsentrere oss om politikken, om det som betyr noko for folk, uttalar Trond Giske til Dagbladet.

Trettebergstuen seier til NRK at ho ikkje vil kommentere saka ytterlegare.

NRK har enno ikkje fått kommentarar frå Trond Giske eller Jonas Gahr Støre.

På nytt aktuell for lokalt toppverv

Trond Giske (53) gjekk av som nestleiar i Arbeidarpartiet i januar 2018 i kjølvatnet av varslar om seksuell trakassering og upassande åtferd.

Arbeidarpartiet konkluderte med at Giske hadde brote dei interne retningslinjene til partiet mot seksuell trakassering. Giske har beklaga åtferda si i fleire av sakene, men avviste andre varsel, og uttalte at konklusjonen i partiet om at han hadde brote retningslinjene mot seksuell trakassering burde omgjerast.

AP-leiinga slo i februar 2019 fast at konklusjonen i partiet ligg fast, men at det i dag ikkje er noko som står til hinder for Giskes «fulle deltaking i partiet».

Mykje debatt

Då Trondheim Ap foreslo å ta Giske inn i leiinga i fylkeslaget, utløyste det mykje debatt. Etter VGs omtale av ein video der Giske dansar med ei ung kvinne på ein utestad i februar 2019, valde valkomiteen å vrake Giske.

VG vart i ettertid felt i Pressens Faglige Utvalg for dekninga si av videoopptaket frå Bar Vulkan, og har òg tatt sjølvkritikk for publiseringa av saka.

I desember 2019 vart Giske på ny lansert som ein aktuell kandidat til å bli fylkesleiar i Trøndelag Ap.