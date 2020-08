Legger frem rapport i trygdeskandalen: Kommer med skarp kritikk

– Utvalget mener at samtlige involverte organer har ansvar for feilen, sier utvalgsleder Finn Arnesen.

Hovedansvaret ligger hos Nav og departementet, mener utvalget. De andre organene, som domstolene, kunne ha avdekket feilene som opprinnelig skjedde, sier Arnesen.

– Hadde bare ett av dem sett feilen, hadde denne saken sett helt annerledes ut.

Trygdeskandalen sprakk i oktober i fjor, da det ble kjent at Nav har feiltolket regler om utenlandsreiser. Mens EU-reglene tillater reiser til andre EØS-land mens man mottar trygdeytelser, har Norge slått hardt ned på dette.

– Systemsvikt

I rapporten pekes det på manglende kompetanse, kapasitet, kommunikasjon og kritisk tenking i det praktiske gjennomføringsarbeidet ved trygdeforordningen i Nav.

«Utvalgets undersøkelser har ikke vært rettet mot enkeltpersoners handlinger, og det har derfor heller ikke vært aktuelt for utvalget å rette kritikk mot enkeltpersoner. Ingen personer har derfor vært ansett som «part» i saken», står det i rapporten.

Utvalget har ikke mottatt dokumentasjon som viser at ansatte i Nav eller andre har varslet konkret om at reglene ble praktisert feil, selv om det i uformelle kanaler har blitt stilt spørsmål om tolkningen av trygdeforordningen og folketrygdloven.

– Granskingsrapporten bekrefter en systemsvikt hvor nær samtlige instanser gjennom en årrekke har sviktet på dette området, sier arbeids- og sosialminister, Torbjørn Røe Isaksen (H).

– Uforbeholden unnskyldning

Minst 80 personer er feilaktig dømt til fengsel for trygdeeksport, ifølge Riksadvokatens tall. I tillegg har rundt 1100 personer fått urettmessige tilbakebetalingskrav, og omtrent 3000 er fratatt ytelser på feilaktig grunnlag, viser Navs foreløpige tall.

– Jeg vil gi en uforbeholden unnskyldning til de berørte, sier Røe Isaksen.

– Førsteprioritet er å følge opp de som ble rammet. Oppfølgingen er heller ikke ferdig med denne utvalgsrapporten, sier han videre.

«Hårreisende»

Ap, SV og Sp med sterk kritikk av regjeringen for håndteringen av trygdeskandalen, etter kontroll- og konstitusjonskomiteens behandling av saken. De mener at alarmen burde gått tidligere hos regjeringen.

Arbeids- og sosialdepartementet har ikke hatt tradisjon for å beskrive de begrensningene EØS-retten legger på folketrygdlovens krav til opphold i Norge, konkluderer utvalget med.

«For de av departementets medarbeidere som visste hva trygdeforordningene innebar, var den tolkningen som det er blitt kjent at Nav la til grunn, «hårreisende». Departementet var imidlertid ikke kjent med Navs langvarige praksis på området», står det videre.

– Dette er en knusende dom over klassejustisen i Norge, og over regjeringens håndtering av skandalen, skriver Freddy Øvstegård, som sitter i kontrollkomiteen på Stortinget for SV.

Delt utvalg

Granskingsutvalget har tidligere konkludert med at hele perioden tilbake til 1994 bør gjennomgås. Dette gjør at fengselsdommene etter 2012 ikke behandles før om inntil et år. Det har skapt reaksjoner blant berørte.

Arnesen legger til at utvalget var delt her.

– Flertallet mener at jussen har vært den samme siden 1994. Mindretallet ser derimot på 2012 som det riktige tidspunktet i denne sammenhengen, sier Arnesen.

Mindretallet mener at det bør overlates til domstolen å avgjøre spørsmålet om tjenestereglenes anvendelse i den situasjonen hvor forvaltningspraksis verken er i strid med reglene om trygdekoordinering i EU/EØS eller retten til fri bevegelighet for økonomisk aktive personer.

– Vi har ikke tatt stilling til om vi skal se på enkeltsaker fra før 2012. Vi venter på en uttalelse fra EFTA-domstolen, sier Røe Isaksen.