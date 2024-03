Utvalget råder Justisdepartementet til å foreta en ekstern, fullstendig gjennomgang av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). NSM må så snart som mulig gjennomgå styrings- og forvaltningspraksis i organisasjonen.

Det fremgår i rapporten som NSM-utvalget la frem fredag ettermiddag.

Etter utvalgets syn har ikke departementet fulgt opp de krav de selv stilte.

Inngikk låneavtale på 200 millioner kroner

8. desember ble det kjent at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har inngått en låneavtale på 200 millioner kroner med det John Fredriksen-kontrollerte selskapet Norwegian Property.

Det er tidligere antatt at lånet er i strid med Grunnloven, fordi staten kun kan bruke penger som er bestemt av Stortinget.

Låneavtalen førte til at NSM-direktør Sofie Nystrøm gikk av.

Like etterpå satte regjeringen ned et utvalg ledet av tidligere sentralbanksjef Svein Ingvar Gjedrem for å granske pengebruken.

Kostnadene løp løpsk

Lånet på 200 millioner ble tatt opp «for finansiering av spesialtilpasninger i bygget».

Det viser e-poster mellom NSM og Justis- og beredskapsdepartementet som NRK har fått innsyn i.

16. november bekreftet NSM av at de 200 millionene er det brukt 110,6 millioner kroner.

Men en oversikt over kostnadene viser at NSM har brukt 199,8 millioner kroner – altså 90 millioner mer enn det NSM først oppga.

Størstedelen av det lånet gikk til elektroarbeid – hele 68,3 millioner kroner for det nye lokalet.

Resten av pengene har NSM brukt slik:

Bygningsmessige tilpasninger kostet 31,9 millioner kroner.

Rørarbeider og ventilasjon kostet henholdsvis 4,7 og 18,5 millioner kroner.

I tillegg gikk 36,4 millioner til «andre kostnader», herunder arkitektarbeid, rådgivning og kontormøbler.