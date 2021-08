Legemiddelverket: Flere enn ventet får betennelse i hjertet etter vaksine

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Betennelse i hjertemuskelen (myokarditt) eller hjerteposen (perikarditt) er ført opp som sjeldne bivirkninger i produktinformasjonen til vaksinene fra Moderna og BioNTech/Pfizer.

– Vi har fått et økende antall meldinger om hjerteposebetennelse og hjertemuskelbetennelse, sier medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen, til NRK.

Han opplyser at de fleste tilfellene har oppstått innen to uker etter andre dose av vaksinen.

– Dette er vi veldig oppmerksomme på. Vi venter når vi nå starter vaksinering av 18-åringer at det vil komme noen flere tilfeller, fordi det er først og fremst gutter eller unge menn mellom 18 og 30 som er utsatt for denne bivirkningen, sier Madsen.

De vanlige tegnene er brystsmerter, tungpust, hurtig puls og eventuelt uregelmessig puls, opplyser Madsen.

Han understreker at det er liten grunn til å være bekymret for disse bivirkningene for folk gernerelt.

– Det er veldig sjeldne bivirkninger. Det er kanskje et sted mellom 1 av 6000 og 1 av 10.000 som får denne bivirkningen. Vi følger alle som får denne bivirkningen nøye opp. Alle som har fått disse bivirkningene i Norge har det gått bra med.

Nye råd om dose to

Det er foreløpig ikke kjent om de som har gjennomgått perikarditt eller myokarditt etter første dose har risiko for gjentagelse etter andre dose, ifølge Legemiddelverket.

«Som et føre var-prinsipp anbefaler Folkehelseinstituttet at personer som har fått disse betennelsestilstandene etter første dose bør avstå fra dose to», skriver de på sine nettsider.

Legemiddelverket råder folk som opplever slike symptomer til å oppsøke lege, uavhengig av om de er vaksinert eller ikke.

– Mekanismen bak perikarditt og myokarditt etter vaksinasjon er foreløpig ukjent. De fleste blir raskt friske, men vi har sett tilfeller der det har oppstått komplikasjoner, opplyser den medisinske fagdirektøren.

Nytten av vaksinen større enn risikoen

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad opplyser til NRK at anbefalingen er viktig å notere seg for den det gjelder.

– Ut fra den kunnskapen som finnes i dag er det et godt råd å avstå fra vaksinedose to for dem som har fått påvist perikarditt eller myokarditt. Dette rådet vil bli revurdert av FHI og Legemiddelverket når mer kunnskap foreligger, skriver Nakstad.

Legemiddelverket har mottatt 25.044 meldinger om mistenkte bivirkninger etter at mer enn 5, 8 millioner doser er satt, viser bivirkningsrapporten som ble publisert fredag.

Av disse er 14.708 meldinger behandlet. 2291 er klassifisert som alvorlige og 12.417 er klassifisert som lite alvorlige.

Det er meldt om 90 tilfeller av perikarditt og 30 tilfeller av myokarditt frem til 10. august.

– Vi vurderer fortsatt nytten av å beskytte seg mot covid-19 sykdom som større enn risikoen for å få disse sjeldne bivirkningene. Samtidig ser vi nå behovet for å oppdatere rådene for de som har fått peri- eller myokarditt etter vaksinasjon, opplyser Margrethe Greve-Isdahl, overlege ved Folkehelseinstituttet.

Hva er perikarditt og myokarditt? Ekspandér faktaboks Perikarditt er en betennelse i hjerteposen, mens myokarditt er en betennelse i selve hjertemuskulaturen. Begge tilstandene er relativt sjeldne og forekommer hyppigere hos menn enn hos kvinner, og er vanligere blant yngre voksne og ungdommer. - Den vanligste årsaken er virusinfeksjon. Ved milde former for peri- og myokarditt er det god prognose. Mange tilfeller går antagelig også uoppdaget. Det er ikke alltid man finner den utløsende årsaken, sier Margrethe Greve-Isdahl, overlege ved Folkehelseinstituttet. Det er anslått at omkring 5 % av personer som legges inn på akuttavdeling med brystsmerter har perikarditt. Forekomsten av myokarditt er mer usikker da en del milde tilfeller sannsynligvis ikke blir oppdaget. I Europa er forekomsten av disse sykdommene anslått til å være 1-10 per 100 000 personer per år. De fleste tilfellene av perikarditt eller myokarditt er milde og krever kun symptomlindrende behandling. Ved myokarditt vil de fleste legges inn på sykehus til utredning, men kan ofte skrives ut etter kort tid. Noen få kan også ha et alvorlig forløp. For de aller fleste er behandlingen i hovedsak symptomlindrende, med smertestillende og betennelsesdempende medisin. De fleste tilfellene har et kortvarig og selvbegrensende forløp. Kilde: FHI

Kraftige reaksjoner hos flere

Alle vaksiner har bivirkninger, og mRNA-vaksinene er intet unntak. Mange vil oppleve ubehagelige bivirkninger de første dagene etter den andre vaksinedosen – og reaksjonene er noe kraftigere med Moderna.

De vanligste bivirkningene er smerter og hevelse på stikkstedet, trøtthet, hodepine, frysninger, kvalme/brekninger, feber, muskel- og leddsmerter.

«Koronavaksinene gir kraftige reaksjoner hos flere enn det vi er vant med fra andre vaksiner. Flere opplever derfor vanlige bivirkninger», skriver Statens legemiddelverk i en rapport om bivirkningene.

– Det er veldig liten grunn til å grue seg på forhånd. De fleste får ingen særlige bivirkninger i det hele tatt. De fleste kan få litt vondt der man får stikket. Men, så har man noen i den andre enden som blir helt slått ut og må holde sengen i en dag eller to etter vaksinasjonen, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverk, til NRK.

Madsen sier bivirkninger ved koronavaksinen kan bli kraftigere etter den andre dosen. Årsaken er at immunforsvaret da allerede har reagert på den første vaksinen og er aktivert.

Ikke ta vaksine på tom mage

Ifølge fagdirektøren kan det se ut som reaksjonene på Moderna er noe kraftigere enn vaksinen fra Pfizer og at det er en noe større andel av de vaksinerte som får de vanlige bivirkningene.

Noen rapporterer at Paracet tatt i forkant vaksinering hjelper mot bivirkninger. Det er ikke et generelt råd Legemiddelverkets fagdirektør vil gi.

– Vi er forsiktige med å skulle anbefale egenbehandling, men om man er i tvil kan man snakke med fastlegen. Det kan selvfølgelig være enkeltpersoner som har risiko for kraftigere bivirkninger enn andre som kan vurdere å ta paracetamol på forhånd for å dempe en reaksjon, gjerne i samråd med lege.

Dersom du reagerer kraftig på vaksinen understreker Madsen at Paracet kan brukes etter vaksineringen for å lette på bivirkningene.

– Om du får høy feber, frysninger og uvelfølelse etter vaksineringen så er paracetamol et godt alternativ for å dempe det.

I forkant av vaksinering rådes folk til å ikke møte opp til timen på tom mage – fordi man tåler vaksine bedre med næring i kroppen.

Steinar Madsen råder folk som opplever bivirkninger å få i seg nok drikke.

– Noen blir kvalme, noe får diare og orker ikke spise. Men det er viktig at man drikker godt. Selv om det kan være ubehagelig, man blir sengeliggende og føler seg dårlig, så vil ikke dette være farlig. De vanlige bivirkningene går over etter 2–3 døgn, så de aller fleste blir fort bra igjen.

Kjente biverknader frå vaksine Foto: Rolf jakobsen / NRK Ekspandér faktaboks Dei hyppigst meldte symptoma etter vaksinering er hovedsakelig kjente biverknadar. Det er: Reaksjoner på injeksjonsstedet

Nedsett allmenntilstand

Feber og generell sykdomskjensle.

Hovudverk, at ein vert svimmel eller søvnig

I tillegg vert det meldt om mage-tarmsymptom som diaré, kvalme og oppkast.

Symptoma kjem i løpet av 1-2 dager etter vaksinasjon, og går som regel over i løpet av nokre få dagar.

Nokon opplever infeksjonar som lungebetennelse og influensa.