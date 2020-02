NRK har tidligere fortalt om småbarnsmoren Bente Heimdal Solberg (39), som har fått behandling for beinmargskreft.

Selv om hun nå er frisk, vet hun at kreften kan komme tilbake på et tidspunkt.

– Litt satt på spissen så blir du jo gående rundt som en tikkende bombe. Jeg vil jo ha jevnlig kontroll, men du vet aldri når tilbakefallet kommer. Det er vanskeligere å kontrollere omfanget uten vedlikeholdsbehandling, sier Solberg.

Medisinen Revlimid forbedrer livskvaliteten, ifølge en rapport Legemiddelverket har levert Beslutningsforum for nye metoder. I tillegg forlenget den i snitt levetiden for pasientene som inngår i rapporten med mellom to og tre år.

Beslutningsforum for nye metoder består av de fire direktørene i de regionale helseforetakene. De har besluttet at medisinen ikke skal kjøpes inn til beinmargspasienter som har hatt stamcellebehandling, fordi man mener den er for dyr i forhold til effekten.

Dette Facebook-innlegget fra Statens legemiddelverk får Legemiddelindustriens leder Karita Bekkemellem til å se rødt. Foto: Skjermdump / Facebook

«Håper produsenten setter ned prisen»

De fleste beinmargspasienter er eldre, og Blodkreftforeningen reagerer på at det ikke blir gjort individuelle vurderinger for hver pasient.

I etterkant av NRKs sak, la Statens legemiddelverk (SLV) ut et innlegg på sine Facebook-sider, der de skrev at de synes det var synd at et legemiddel med så god effekt som Revlimid ikke blir tilgjengelig for pasientgruppen Solberg er en del av.

I innlegget het det også at Legemiddelverket «håper produsenten setter ned prisen».

«Da vil Legemiddelverket kunne gjøre nye beregninger, slik at Beslutningsforum i sykehusforetakene kan vurdere saken på nytt.»

– I beste fall dårlig dømmekraft

Karita Bekkemellem, leder av Legemiddelindustrien, en bransjeforeningen for legemiddelindustrien i Norge.

Karita Bekkemellem, administrerende direktør i Legemiddelindustrien, mener Statens legemiddelverk opptrer useriøst. Foto: Ahmad Dean / NRK

I et blogginnlegg i Dagens Medisin reagerer Bekkemellem kraftig på at Legemiddelverket, slik hun oppfatter det, bruker saken om småbarnsmoren Solberg som «en brekkstang» i pågående prisforhandlinger.

Bekkemellem skriver at utspillet i sosiale medier – i beste fall – er et tegn på dårlig dømmekraft.

– Det er veldig spesielt at Statens legemiddelverk, som legemiddelindustriens fagetat, går ut og bruker sosiale medier. De bruker en alvorlig syk pasient for å fremme sin sak i en pågående prisforhandling som gjelder et viktig nytt legemiddel for denne pasientgruppa.

– Dette er et virkemiddel vi ikke har sett at myndighetene har brukt før, og det reagerer vi sterkt på. Jeg mener det er useriøst, sier Bekkemellem til NRK.

– Merkelig påstand

Olav Ljøsne, styreleder i Blodkreftforeningen, har tidligere omtalt Beslutningsforums avgjørelse som «håpløs».

Statens legemiddelverk mener Bekkemellem bommer kraftig med sin kritikk, og viser til at Blodkreftforeningen blant annet har brukt et kommunikasjonsbyrå for å skape blest om saken.

– Jeg finner påstanden om at vi bruker henne som brekkstang, som merkelig, i og med at vi kjenner til at saken ble startet av et PR-byrå, sier Audun Hågå, direktør i Statens legemiddelverk.

Norske sykehus har brukt én milliard kroner på Revlimid de siste fem årene.

For at medisinen også skal brukes på Solberg og omkring 135 nye pasienter med lignende helseutfordringer hvert år, må prisen gå ned, sier Statens legemiddelverk.

– Dette burde være veldig kjent for alle, at om prisen går ned på et nivå som er fornuftig i forhold til effekten, så vil samfunnet gjerne kjøpe disse legemidlene, sier Hågå.

Bente Hayes, innkjøpsdirektør for legemidler i Sykehusinnkjøp, sier man er i dialog med leverandøren om å få til en løsning. Hun opplever dialogen med leverandøren som god, men sier det ikke har kommet et nytt tilbud etter at det forrige ble avslått av Beslutningsforum.

Audun Hågå, direktør i Statens legemiddelverk, mener Legemiddelindustrien bommer med kritikken. Foto: NRK

– Høie må rydde opp

Bekkemellem mener Legemiddelverket med sitt Facebook-utspill forsøker på plassere skylden hos legemiddelindustrien, ved å si at den eneste løsningen er at produsenten senker prisen.

Hun sier småbarnsmoren Solberg har vært uheldig, fordi hun blir vurdert i en gruppe med eldre pasienter, og ikke får en personlig vurdering for sitt eget sykdomsbilde.

Legemiddelindustriens leder mener helseminister Bent Høie må sørge for at det gjøres en totalvurdering av evalueringssystemet som brukes av Beslutningsforum.

– Jeg mener Bent Høie må rydde opp. Denne saken er et klart brudd på den nye legemiddelpolitikken og den nylig fremlagte helsenæringsmeldingen. Her handler det om at pasientene våre skal få rask tilgang til innovativ behandling. Vi er nødt til å se på nye bærekraftige modeller, for å kunne gjøre gode vurderinger, sier Bekkemellem.

Ingen i Helse – og omsorgsdepartementet har hatt anledning til å kommentere denne saken i kveld.