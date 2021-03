Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi har ikke tilstrekkelig kapasitet i helsetjenesten. Det er ikke én ledig hånd eller seng der ute, også vet vi at det kommer en ny stor bølge.

Det sa Marit Hermansen, leder i Legeforeningen, i Dagsnytt18 på NRK. Hun kom med to klare krav til helseminister Bernt Høie (H):

Få vaksinert helsepersonell som står i smittetrykket daglig så snart som mulig.

Ta ned vanlig aktivitet på sykehusene og i helsetjenesten for å møte den tredje smittebølgen.

– Det å få vaksinert helsepersonellet er en beskyttelse av dem. Det gjør at de ikke smitter videre, og det gir dem en litt større trygghet i denne usikre tilværelsen vi nå skal inn i, sa Hermansen.

Leder i Legeforeningen Marit Hermansen.

Tillitsvalgte slår vaksinealarm i VG

Hermansen får støtte fra blant annet Yngre Legers Forening.

– Vi ble hardt rammet da AstraZeneca-vaksinen ble satt på vent. Nå må helsepersonell prioriteres først i køen. Vi har en helt reell frykt for at vi kan komme i en situasjon der vi ikke kan levere gode helsetjenester. Det er utfordrende å fordele vaksiner når behovet er stort. Men vi trenger en dynamisk prioritering ut i fra pandemiens utvikling, sier Anniken Riise Elnes i foreningen til VG.

Tillitsvalgte Anne Marit Førland fra Overlegeforeningen ved Oslo Universitetssykehus sier til VG man står i fare for å ikke ha nok personale på sykehuset til å behandle pasientene.

Frykter 2 400 daglig smittede

Det som bekymrer folk i helsetjenesten spesielt, er at R-tallet nå er på 1,4 for hele Norge. Det betyr at smittetallet dobles hver tiende dag.

Ifølge lederen i Folkehelseinstuttet, Camilla Stoltenberg, vil det gi 400 nye sykehusinnleggelser om to uker. 50 av disse vil bli lagt inn for intensivbehandling.

– Dersom innlagttallene i Helse Sør-Øst fortsetter å stige, vil det få konsekvenser for beredskapen i løpet av noen uker, sa helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet på en pressekonferanse tidligere på onsdag.

Samtidig er det klart at man ikke ser noen effekt av de tiltakene som ble satt iverk 2. mars.

Det betyr at Norge kan komme opp i 2400 daglig smittede om en uke fra nå, viser FHIs siste modelleringsrapport.

Situasjonen for sykehusene fremover påvirkes nå av to ting som trekker i hver sin retning:

En større andel smittet med den britiske virusvarianten kan trenge innleggelse.

Flere risikogrupper er vaksinert, som kan bidra til at andelen innleggelser går ned.

FHI anslår nå at epidemien har vært økende siden 7. februar.

Høie støtter Legeforeningens krav

Høie sier til NRK at han er helt enig i Legeforeningens krav. Han sier de som jobber i helsetjenesten allerede er prioritert sammen med de som er i risikogruppene.

Samtidig sier Høie at man allerede er i gang med å utdanne flere leger og sykepleiere.

– Det vi må gjøre, og som vi gjør i helsetjenesten, er å skalere opp aktivitet på de områdene der vi har behov som håndterer covid 19-pasienter. Det betyr at vi må ta ned og utsette andre ting, sa Høie til NRK.

Høie sa også at helsepersonell som har satt den første av to vaksiner, får unntak fra karantene for å opprettholde beredskap.