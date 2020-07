Ledighetsregningen passerer 20 milliarder – 155.000 fremdeles i kø

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er jo helt enormt hvor mye dette har kostet landet. Når vi ser på dette tallet, så ville noen vært ledige uansett, og vi skylder folk noe dagpenger, så det gir ikke et helt korrekt bilde av prislappen, sier Yngvar Åsholt, fagsjef i Nav.

Tallene fra Nav viser at 465.118 personer har fått utbetalt dagpenger, forskudd på dagpenger og/eller lønnskompensasjon.

Seksdobling

I fjor høst ventet regjeringen at vi skulle bruke 9,4 milliarder kroner på dagpenger i år. Nå er dette tallet justert opp til 53,5 milliarder.

Koronakrisen gjør med andre ord at regjeringen venter en seksdobling av regningen knyttet til arbeidsledighet.

STOR KRISE: Verken Norge eller verden har sett maken til koronakrisen, sier statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, Vegard Einan (H). Foto: Jan Richard Kjelstrup / ASD

– Tallene viser alvoret i situasjonen, sier Vegard Einan (H), som er statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet.

– Men ikke minst at det er dimensjoner som vi ikke har kunnet forestilt oss eller har opplevd før. Det som er det mest dramatiske er at dette ikke er en krise som rammer en bransje spesielt, den rammer bredt over hele samfunnet og hele arbeids- og næringslivet.

Kommer med oppfordring

I midten av mars ble det bestemt at staten skulle betale full lønn for permitterte i 20 dager. Men det tok det nesten tre måneder før lønnskompensasjonspengene startet å komme.

Etter at pengene startet å bli utbetalt i starten av juni, regner Nav med at de nå har betalt ut lønnskompensasjonen til de aller fleste.

– Men vi vet ikke helt hvor mange som har rett på lønnskompensasjon – det er ikke mulig å ta ut fra de registrene vi har. Men vi jobber iherdig med å nå både arbeidsgivere og arbeidstakere som kan ha rett på dette, sier Åsholt, og ber arbeidsgivere -og takere om å sjekke om det faktisk er søkt om lønnskompensasjon.

INFORMASJON: Nav mangler informasjonen de trenger fra flere arbeidsgivere for å kunne betale ut det folk har krav på, sier Yngvar Åsholt, som er fagsjef i Nav. Foto: NAV

Siste i september

Nav har styrket bemanningen, for å ta unna de 155.000 søknadene som fremdeles står ubehandlet. Det er 5000 færre enn i slutten av forrige uke.

– Vi kommer til å jobbe gjennom sommermånedene, og vi har gjort alle de tiltak vi kan, slik at vi nå spiser ned denne pukkelen som oppsto. Nå jobber vi på spreng for å komme à jour. Det vil være for noen grupper i juli, noen grupper i august og de siste i september.

Et av de største problemene når det kommer til lønnskompensasjonsordningen, er arbeidsgivere som ikke har gitt opplysningene de trenger. De har derfor tatt kontakt med arbeidsgivere, arbeidsgiverorganisasjonene og permitterte.

– Vi har gjort veldig mye for å komme i kontakt, og få de til å sende opplysninger som vi trenger. Det er ikke noen spesielt stor jobb, så vi håper at enda flere kan gjøre det, for da kan vi betale ut pengene i løpet av kort tid, sier Åsholt.

Forstår misnøyen

Åsholt sier at det har vært en overveldende oppgave å få ut pengene folk har krav på. Han synes at Nav har levert bra, ut fra de enorme søknadsmengdene.

– Men samtidig ser vi at det er mange som venter på penger, som er skuffet, som er irriterte. Og det skjønner jeg veldig godt. Samtidig må folk være trygge på alt vi kan og står i vår makt for å få pengene ut. Alle skal få pengene de har krav på.

På spørsmål om departementet synes Nav har levert godt nok, svarer Einan at dette har vært en krise vi ikke har sett maken til.

– Innenfor de rammevilkårene som Nav har hatt i krisen, med så mange søkere og så mye endringer i ordninger og ytelser, så vil jeg si at Nav har levert godt. Men så er det selvsagt en krise spesielt for dem som ikke har fått pengene sine og som ikke har fått behandlet søknadene sine, sier Einan, og legger til at regjeringen har innført blant annet forskudd på dagpenger.

– Og det har fungert godt, avslutter han.