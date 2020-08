Lederkampen i Venstre: I dag må de avklare om de er kandidater

– Jeg har vært opptatt av å være åpen, slik at partiet kan stille meg spørsmål om hva jeg vil gjøre og hvor jeg vil ta partiet.

Sveinung Rotevatn er den eneste som har gått ut offentlig og sagt at han vil bli Venstres neste leder. Foto: Vidar Ruud / NT

Det sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, som i juni annonserte at han ønsker å bli partileder etter Trine Skei Grande.

Siden har han brukt mye tid på å besøke lokallag og ha digitale møter på Facebook for at medlemmene kan bli bedre kjent med ham.

– Har det vært en fordel?

– Ja, i den grad de liker det de ser og hører, mener han.

Kunnskapsminister Guri Melby har brukt sommeren på å bestemme seg. Foto: Terje Bendiksby

Venstres fylkeslag har også spilt inn Guri Melby, Abid Raja og Iselin Nybø som mulige kandidater, men ingen av dem vil bekrefte til NRK om de stiller.

– Jeg har bestemt meg for hva jeg vil si til valgkomiteen denne uken, men jeg kommer ikke til å si noe til pressen før det, skriver Nybø i en SMS.

Også Abid Raja og Guri Melby vil orientere komitéen i dag om hva de vil.

«Kjenner det i magen»

Lederen av valgkomiteen Per A. Thorbjørnsen sier at han «kjenner det i magen» før de skal møtes for første gang siden Trine Skei Grande annonserte sin avgang i mars.

Hun var den gang enstemmig innstilt, men trakk seg etter mye bråk rundt prosessen i forkant.

Blant annet skrev VG at Grande hadde bedt Sveinung Rotevatn gi beskjed til Venstres valgkomité om at han ikke var kandidat til å overta som partileder – ellers ville han ikke få plass i regjeringen.

Per A. Thorbjørnsen (V) på en pressekonferanse på Gardermoen i mars. Foto: Annika Byrde / Annika Byrde

– Det har vært litt av en prosess. Få valgkomiteer har opplevd noe lignende hvor landsmøtet blir utsatt i flere måneder og vi måtte få på plass ny innstilling. Det har vært krevende, sier Thorbjørnsen.

– Tror du at dere klarer å samle dere bak en lederkandidat?

– Om vi klarer det en gang til, gjenstår å se. Vi klarte det sist. Det vil være et mål og fremstå som enhetlig og samlet, sier han.

Sist var gruppelederen i Oslo Venstre, som er Grandes eget lokallag, en av de sterkeste kritikerne til å innstille henne for en ny periode. Hallstein Bjercke mener situasjonen i dag er en helt annen.

– Jeg har ikke høye skuldre rundt ledervalget slik jeg hadde i våres. Nå får vi fornyelsen partiet trenger, sier han.

Seig jobb å løfte partiet

Sveinung Rotevatn kan allerede i morgen kveld få svar på om det blir kniving om ledervervet.

– Hva tenker du om at ingen andre har vært åpne om sin posisjon?

– Det må være opp til enhver kandidat å vurdere.

Selv sier han at han er klar til å brette opp ermene for å overta et parti langt under sperregrensa.

– I bakhodet kverner det hele tiden hvordan vi skal løfte Venstre frem mot neste valg.

– Dere får 2,8 prosent på den siste målingen i dag, hva tenker du om det?

– Det er åpenbart ikke godt nok. Det blir en seig jobb mot stortingsvalget. Men nå må vi først få landet ledervalget. Så lenge alt handler om personer, er det mindre plass til å nå ut med budskapet.

Valgkomitéen skal ha innstillingen klar innen 28. august, og valget på ny partiledelse skjer på landsmøtet fire uker etterpå.

– Hvor lyst har du til å bli Venstreleder?

– Jeg har lyst fordi jeg kan gjøre en god jobb. Men jeg lever godt med om de vil ha en annen, sier han.