Ledere i Forsvaret vet ikke nok om hvordan de skal håndtere varsler

– Vi ser at de som mottar varsler, særlig på lavt nivå, mangler kompetanse til å håndtere det på en god måte. De er utrygge og vet ikke helt hvordan de skal håndtere varselet, sier leder i Befalets fellesorganisasjon (BFO), Jens Jahren til NRK.

Som medlem av referansegruppa har Jahren lest rapporten fra PwC, som blir lagt frem klokken 12 i dag.

Rapporten skal vurdere varslingssystemet i Forsvaret.

PwC ble hyret inn av Forsvaret i sommer etter en rekke avsløringer om varslings- og personalsaker, som tilsynelatende ikke fikk konsekvenser for de det ble varslet på.

NRK fortalte blant annet om Kristine Solhaug, som varslet om at sjefen forsøkte å presse henne til å gi falsk forklaring til politiet.

Majoren fikk likevel fortsette i en betydningsfull stilling i Hæren på Bardufoss.

– Mangler spisskompetanse

Ett av funnene til konsulentselskapet skal ifølge Jahren være at varsler blir håndtert for lavt i systemet.

I dag er det ofte slik at nærmeste leder håndterer varslingssaker mot sine ansatte.

Fagforeningsleder Jens Jahren mener det fører til at sakene ikke blir behandlet ordentlig.

– Det vi ser er at man har gått veldig langt i at varsler skal håndteres lokalt. Man kan ikke forvente at man sitter med all den spisskompetansen på det lokale nivået, sier Jahren.

Han sier det nå vil være naturlig å se på hvordan Forsvaret organiserer arbeidet med varslinger.

– Det kommer i rapporten?

– Ja.

Talsperson i Forsvaret, oberstløytnant Per Espen Strande, skriver dette i en e-post til NRK:

– Kompetanse er et av områdene vi forventer at PwC vil adressere i sin evaluering.

Debatt om ukultur i Forsvaret

De siste månedene har det rast en debatt om det er en ukultur i Forsvaret eller ikke.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har benektet dette, men sagt at sakene har kastet ham og Forsvaret ut i en krise.

BFO-leder Jahren tror forklaringen er sammensatt.

– Det er nok strukturelle grunner, men det handler også om hvilken kultur vi har og om man tar dette på alvor, sier Jahren.