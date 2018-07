Natt til søndag omkom Vibeke Skofterud i en vannskuter-ulykke ved Hovekilen utenfor Arendal.

To dager tidligere omkom en 16-åring i et sammenstøt mellom en vannskuter og en båt.

Begge ulykkene skjedde mens natten var på sitt mørkeste.

– Det er tragiske ulykker, først og fremst. Nå gjør vi oss noen tanker om det å kjøre vannskuter på nattetid, sier lederen i Norsk Vannscooterforbund, Christian Hammernes til NRK.

Han sier at de ønsker seg større oppmerksomhet rundt ulykker på sjøen.

– Generelt ser vi at vannskuter har mye fokus, men ulykker skjer også med andre fritidsfartøy, dessverre.

Mange dør på sjøen

Ifølge Statens havarikommisjon har 16 personer omkommet i fritidsbåtulykker hittil i år.

De siste ti årene har totalt 325 personer mistet livet.

Men kunnskapen om omstendighetene rundt ulykkene er fremdeles for dårlig. Derfor skal Statens Havarikommisjon nå kartlegge samtlige ulykker med døde eller savnede på sjøen.

– Det er ca. 9000 vannskutere i Norge, mens vi har en million fritidsfartøy. Mange av disse går veldig fort, sier Hammernes, som avviser uvettig kjøring.

– Vannskuter er laget for aktiv bruk. De fleste er bevisste på å ikke kjøre fort og utfordrende, sier han.

HØY FART: – Det er en kombinasjon av at det er mørkt og at man har et kjøretøy som kanskje går raskt, sier Torbjørn Trommestad om vannskuter-ulykken hvor Vibeke Skofterud omkom. Foto: NRK

Vil ha sertifikat for høyhastighetsfartøy

Bruken av vannskuter har vært heftig debattert siden regjeringen opphevet forbudet 18. mai i fjor.

Vannskutere likestilles nå med småbåter i nasjonalt regelverk, og må følge de samme reglene som andre fritidsfartøy.

Kommunene står ikke fritt til å vedta lokale forbud, noe som fikk vannskuterentusiaster til å reagere i fjor.

Norges Vannscooterforbund sier de har anbefalt kommunene å vurdere lokale fartsforskrifter fremfor et generelt forbud. De kunne også tenke seg egne sertifikater for høyhastighetsfartøy.

– Men at det bare skal være fokus på vannskutere, blir litt feil, sier Hammernes.

Til Stavanger Aftenblad sier skipper i Redningsselskapet Knut Johansen at han ønsker egne førerkort for vannskuter. Han understreker at han ikke uttaler seg på vegne av Redningsselskapet, men at han ser mye tullekjøring med vannskutere.