Lavrov om spionsaken: – Vi vil vite hva som skjer med vår statsborger

På spørsmål fra norsk TV 2 i New York om "hvorfor Russland sender spioner til Norge", svarer den russiske utenriksministeren irritert.

Foto: Pontus Höök / NTB scanpix

– Er dere seriøse? Er dere seriøse? Hjernene deres er fylt av propaganda. Vi vil vite hva som skjer med vår statsborger, sier Lavrov mens han haster forbi pressen.

– Han ble forresten invitert, mumler han, mens pressesekretæren hans stopper et pressekorps som følger den russiske utenriksministeren i hælene.

Den spionsiktede russeren avviser anklagene.

Truet med represalier

Mandag kalte Russland Norges ambassadør på teppet, og varslet en kraftig reaksjon på spionsiktelsen.

Det russiske utenriksdepartementet opplyste at ambassadør Rune Resaland er konfrontert med en sterk protest mot at den russiske tjenestemannen Mikhail Botsjkarev (51) er pågrepet og siktet for spionasje. Ordbruken fra russisk UD var uvanlig skarp.

Russland har avvist alle anklagene, og sagt at dette er noe de ikke kommer til å glemme med det første.

De har gjort det klart at dette vil få følger, og at det er stor fare for at et allerede kjølig forhold mellom Norge og Russland vil bli enda kaldere.

Pågrepet på vei ut av landet

Foto: PETER MYDSKE / STORTINGET

Den russiske tjenestemannen Mikhail Botsjkarev (51) ble pågrepet på Gardermoen da han skulle reise ut av landet fredag.

Han hadde vært deltaker på et IT-seminar i Stortinget i regi av Det europeiske senter for parlamentarisk forskning og dokumentasjon (ECPRD).

På seminaret reagerte flere deltakere på at mannen skal ha oppført seg underlig mens han befant seg på Stortinget, og PST ble kontaktet. Russeren er siktet for brudd på straffelovens paragraf 121 om etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter.

Det er første gang i moderne historie at Norge har arrestert en russisk statsborger for spionvirksomhet på norsk jord.

Søreide: Politisak

Mandag kveld kommenterte utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) saken. Men hun ville ikke si særlig mye, siden saken er under etterforskning.

– Dette er en sak som er under etterforskning, det er en politisak og hva som videre skjer med saken er det opp til påtalemyndigheten å vurdere, sa hun til NRK.

Men nå sier russerne at Norge lider av spionmani og er ute etter russere på alle måter?

– Som sagt, dette er politisak som nå er under etterforskning og som pågår. Hva som videre skjer er det påtalemyndigheten som bestemmer, gjentok hun.