Lave olje- og gasspriser gir nedtur for Equinor

Torsdag morgen la Equinor fram resultater for tredje kvartal. Olje- og energiselskapet endte opp med et justert driftsresultat på 2,59 milliarder dollar, ned 2,3 milliarder dollar fra samme periode i fjor.

Equinor hadde i tredje kvartal i fjor et justert driftsresultat på 4,84 milliarder kroner.

Det svake resultatet er ifølge oljegiganten preget av lavere olje- og gasspriser.

– Vi opprettholder sterk kostnads- og kapitaldisiplin, men resultatene våre er preget av lavere råvarepriser i kvartalet. I tillegg har vi besluttet å bruke vår fleksibilitet til å utsette gassproduksjon til perioder med høyere forventede priser, sier Equinor-sjef Eldar Sætre i en pressemelding.

– Vi har en solid balanse og utsikter til lønnsom vekst, og derfor styrket vi i kvartalet kapitaldistribusjonen til våre aksjonærer og gjennomfører første fase av et tilbakekjøpsprogram på 5 milliarder dollar, sier han.

Lavere råvarepriser

Analytikerne hadde på forhånd ventet et resultatfall fra Equinor som følge av en lavere olje- og gasspriser. Selv om produksjonen er i gang på Johan Sverdrup, har det ikke hatt noen påvirkning for selskapets resultater i tredje kvartal.

I oktober ble den første oljen hentet opp fra gigantfeltet Johan Sverdrup.

Når produksjonen er i full gang på hele feltet skal olje for 300 millioner kroner pumpes opp hver eneste dag. Dette vil utgjøre en tredjedel av den samlede oljeproduksjonen i Norge.

– Siden begynnelsen av tredje kvartal har vi startet produksjonen fra Trestakk, Mariner, Snefrid Nord, Utgard og Johan Sverdrup. Johan Sverdrup har allerede oppnådd en dagsproduksjon på over 200.000 fat. De fem nye feltene forventes å levere en gjennomsnittsproduksjon i 2020 på over 200.000 fat per dag netto til Equinor. Vi utvikler en portefølje av lønnsomme prosjekter med lave CO₂-utslipp, og er i rute for å levere produksjonsvekst i 2020 og en årlig gjennomsnittlig produksjonsvekst på 3 % fra 2019 til 2025, sier Sætre i pressemeldingen.