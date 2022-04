Lars Vaular mener justisministeren burde beklage til ofre for ulovlig ransaking

– Jeg hadde gjort det (beklaget, journ.anm.). Jeg tror ikke en beklagelse trenger å bety at alt er hennes feil. Jeg synes helt klart at de menneskene som har blitt behandlet urettferdig og har blitt grovt trampet på fortjener en unnskyldning. Ofrene fortjener en beklagelse, sier rapper og skuespiller Lars Vaular til NRK.

Vaular er blant de 55 samfunnsdebattantene som i et opprop i Aftenposten nylig krevde politidirektør Benedicte Bjørnlands avgang.

Justisminister Emilie Enger Mehl unnlot tidligere i uken å stille seg bak en beklagelse av politiets ransakingspraksis. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Bakgrunnen er en debatt om oppfølgingen av Riksadvokatens rapport om politiets tvangsmiddelbruk. Den kom i februar.

I rapporten fremgår det at det ukentlig var rundt 40 tilfeller av tvangsbruk i saker der det kun forelå mistanke om at personen var ruspåvirket.

I etterkant av rapporten sa Riksadvokatembetet til Rett 24 at feilpraktiseringen har vært systematisk på enkelte punkter før 9. april 2021.

I et brev sendt til politidistriktene 9. april i fjor måtte Riksadvokaten presisere når politiet kan benytte seg av tvangsmidler – som urinprøver, ransakelse av person, hus eller mobil – i mindre russaker.

Ingvild Wetrhus Thorsvik spurte tidligere i uken justisminister Emilie Enger Mehl om hun ville stille seg bak beklagelsen fra sin egen statssekretær.

Vil ikke si unnskyld

Mehl har så langt ikke villet beklage politiets fremferd i russaker. Vaular skjønner at det er vanskelig for Mehl å si unnskyld for «30 år med dårlig politikk og praksis».

Statssekretær Erik Sandsmark Idsøe (Sp) i Justisdepartementet har beklaget overfor de som har blitt utsatt for feil av politiet i en e-post til Dagbladet.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har imidlertid enda ikke stilt seg bak sin statssekretærs beklagelse.

Under onsdagens spørretime på Stortinget spurte Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) om Mehl vil beklage på vegne av regjeringen for den ulovlige praksisen politiet har hatt.

Mehl svarte ved å si at «jeg er glad for at politiet og Riksadvokaten har oppdaget dette. Politiet har også beklaget dette selv».

I en uttalelse Mehls kommunikasjonsrådgiver Andreas Bondevik har sendt NRK, beklager Mehl heller ikke.

– Jeg har fått forsikringer om at påtalemyndigheten og politietaten samarbeider godt om dette og har tillit til at de i fellesskap følger opp med nødvendige korrigerende tiltak, står det i uttalelsen.

Mehl skriver også at hun har full tillit til politidirektøren, og at det er viktig og riktig at Riksadvokaten og politiet rydder opp.

«Spektakulært»

Høyres Sveinung Stensland har sagt til Rett 24 at det er «spektakulært» at Mehl ikke har stilt seg bak beklagelsen fra egen statssekretær. Han mener saken er klønete håndtert av justisministeren.

– Et medlem av politisk ledelse i departementet har beklaget, og hennes sjef ikke vil bekrefte det. Det er spektakulært. Da er vi i en situasjon hvor vi ikke vet hva Justisdepartementet mener om saken, sier Stensland til NRK.

– Burde Mehl beklage?

Sveinung Stensland er justispolitisk talsperson i Høyre. Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

– Jeg mener faktisk det, overfor ganske mange i Norge som har blitt brukt makt mot uberettiga. Politiet ved en politileder i direktoratet har beklaga og en statssekretær har beklaga, men sjefen for det hele er justisministeren, sier Stensland, og legger til:

– Så må vi huske at politiet er den eneste aktøren i Norge som har maktmidler. Og det er viktig at den som har overordnet politisk ansvar er tydelig.

Har ikke tillit til politidirektøren

Vaular og de 54 andre som har signert oppropet i Aftenposten mener politidirektør Benedicte Bjørnland bør gå av som politidirektør.

– Jeg synes Bjørnland sine uttalelser de siste årene ikke har tatt rusbrukere sine rettigheter på alvor. Jeg ser mest en leder som nå ser et problem lenge etter at alle andre har sett det, og ikke vil gjøre noe med det før hun er helt nødt, og det er altfor sent, sier Vaular.

Også leder Ina Roll Spinnangr i Foreningen Tryggere Ruspolitikk krever Bjørnlands avgang.

Ina Roll Spinnangr er leder i Foreningen Tryggere Ruspolitikk. Foto: Stein Lorentzen / NRK

– Det som har skjedd er så alvorlig og det at hun har bagatellisert saken og ikke vist at hun kommer til å gjøre endringer, gjør at vi mener at hun burde gå av, sier Spinnangr til NRK.

Sveinung Stensland i Høyre mener imidlertid ikke Bjørnland bør trekke seg nå, på grunn av flyktningsituasjonen i Europa.

– Jeg tror ikke det er tid og sted nå for å kaste politidirektøren. Men jeg har stor sympati for de som mener dette. Justisministeren må rydde opp først, og vi kommer til å følge opp justisministeren mye. Og politidirektøren har en lang vei å gå for å bygge tillit rundt disse spørsmålene her.

NRK har vært i kontakt med Politidirektoratet, som ikke ønsker å kommentere saken.

Konfrontert med kritikken fra Vaular, Spinnangr og Stensland, viser Justisdepartementets kommunikasjonsavdeling til svaret fra Mehl som er gjengitt over.