Lars må parkere bilen og ta banen hjem: – Vinter er det verste jeg vet

Flere store utfartsårer fra Oslo har tidvis vært stengt i dag på grunn av glatt føre. Flere vogntog har sklidd eller slitt med å komme seg opp motbakker.

Køene er lange idet ettermiddagsrushet setter i gang. På nettsidene til Vegvesenet kan du se detaljert trafikkinformasjon for ditt område.

Flere fjelloverganger er også stengt.

Over hele landet er det meldt mye nedbør de kommende dagene.

Se kjøreforholdene på E18 Du trenger javascript for å se video.

– Finnes ikke snev av interesse for vinter

For bilist Lars Magnussen sa det stopp da han var på vei hjem fra jobb opp Svartdalsveien i Oslo.

– Det sto to busser i skarpeste svingen der oppe. Og jeg har problemer med bilen på snøføret her i utgangspunktet. Det er jo bare is oppover, omtrent. Det er vanskelige forhold, forteller Magnussen til NRK.

Etter ti minutters ventetid i bakken har han bestemt seg for å kjøre ned til byen igjen. Der skal han parkere bilen og ta t-banen hjem.

Magnussen har lite til overs for den kalde årstiden.

– Jeg liker ikke vinteren. Det har jeg aldri gjort. Det finnes ikke snev av interesse for vinter. Det er det verste jeg veit, sier bilisten.

Brøytebilsjåfør Thor Traagstad Foto: Bård Nafstad / NRK

Mange brøytebiler ute

Brøytebilsjåfør Thor Traagstad er blant de som har mye arbeid foran seg.

– Nå er det bare å kjøre og kjøre. Nå blir det et par timer til. Så blir det et par timer for å slappe av og så går det vel en skikkelig økt, sier han til NRK.

Traagstad beskriver vanskelige forhold.

– Det er litt kaotisk nede i byen. Man prøver å tråkle seg fram. Det er jo helt sirkus nedi der. Da tenker jeg at folk holder seg hjemme, så kan vi ordne detta tenker jeg.

Han anslår at det er mellom 1000 og 2000 brøytebiler ute i Oslo-området.

Her står trikkene fast i snøen Du trenger javascript for å se video.

Store forsinkelser i tog- og kollektivtrafikk

Det er store forsinkelser i kollektivtrafikken i Oslo og Viken onsdag ettermiddag på grunn av mye snø, glatt føre og vanskelige kjøreforhold, opplyser Ruter.

Ring 2 er sperret av en buss som har sklidd like ved Carl Berners plass i Oslo. Da NRKs reporter kom til stedet kl. 17.35 hadde bussen stått der i 20 minutter. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Det må påregnes forsinkelser på opptil 60–90 minutter på enkelte linjer. Noen innstillinger kan også forekomme, heter det i en pressemelding fra selskapet.

– Beregn ekstra god tid om du må reise nå i ettermiddag og kveld, sier pressevakt Øystein Dahl Johansen.

En skolebuss fra linje 108 Vikersund - Hønefoss havnet utfor veien i Pjåkaveien på Tyristrand i Ringerike onsdag ettermiddag. Foto: Wenche Tømmervik / Wenche Tømmervik

Bane Nor melder at det er forsinkelser på Vestfoldbanen mellom Sandefjord og Larvik samt Holmestrand og Skoppum på grunn av feil på sporveksel.

Drammensbanen, Askerbanen og Gjøvikbanen er også rammet.

Det er også store forsinkelser ved Alnabru godsterminal på grunn av snø og is i sporveksler.