Lars Grønnerød er død

«Familien bekrefter at Lars er gått bort. Familien er i dyp sorg. Dette er et privat anliggende, og familien håper på forståelse for at man ikke ønsker offentlig oppmerksomhet rundt dette,» sier familien i en uttalelse til Dagbladet.

Grønnerød ble i 2002 dømt til 18 års fengsel for medvirkning til drapene på Kristian og Marie Orderud og Anne Orderud Paust.

Han ble løslatt i 2013, og har hele tiden nektet straffskyld.

Sammen med Per og Veronica Orderud begjærte han saken gjenåpnet i 2006. Avslaget fra Gjenopptakelseskommisjonen kom fire år senere.

– En real kar

Grønnerød har levd en tilbaketrukket tilværelse etter at han kom ut fra fengselet. Hans forsvarer under trippeldrapssaken, Steinar Wiik Sørvik, sa til NRK i fjor at Grønnerød ikke ønsket oppmerksomhet.

Sørvik sier han fikk vite om dødsfallet via media.

– Jeg har hatt jevnlig kontakt med ham på telefon og sosiale medier. Lars var en forferdelig real kar. Det er sånn jeg husker ham, og det er synd at han alltid kun vil bli husket for Orderud-saken. Han var en fin fyr, sier han til NRK.

I fjor sommer søkte Per og Veronica Orderud, sammen med privatetterforsker Tore Sandberg, igjen om gjenopptakelse av saken.

– Det er trist nyhet. Jeg har gjennomgått hans rolle i begjæringen til Per og Veronica, og ett sentralt element er at hvis vi baserer vi oss på forklaringen til Lars Grønnerød om hvilke våpen Kristin Kirkemo skal ha tatt med seg fra Molde, så er det et frifinnende element for Per og Veronica, sier Sandberg til NRK.

Grønnerød forklarte i retten at han ga Per og Veronica Orderud en revolver i bytte mot en pistol de skal ha fått av Kirkemo, som hun skal ha kjøpt i Molde et halvt år før drapet.