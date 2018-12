Langt flere installerer solcellepaneler på husene sine

– Til sammen har vi delt ut 14,9 millioner til 818 solcelleanlegg på private boliger, sier kommunikasjonsrådgiver i Enova, Espen Slettvold, til NRK.

Enova deler ut opptil 28.750 kroner i statlig støtte til de om installerer solcellepaneler på privatboligene sine.

I fjor delte Enova ut støtte til 539 anlegg hos private, hvilket innebærer en økning på 50 prosent på ett år.

– Det vi ser nå er at markedet øker kraftig, men det har jo også med å gjøre at det er et lite marked. Vi venter en økning også neste år, kanskje på linje med det vi har hatt i år, sier Slettvold.

Laster Highcharts-innhold

– Ville halvere strømforbruket

En av dem som har installert solceller på taket i år er Hans Wilmers fra Asker.

– Jeg ville bruke minst mulig strøm. Jeg bygget nytt for få år siden og da isolerte jeg veldig godt. Nå ville jeg halvere strømforbruket og det ser det ut til å lykkes, sier Wilmers.

Fratrukket tilskuddet fra Enova har det nye taket kostet ham rundt 120.000 kroner. Det regner ham med få tjent inn på mellom 10 og 20 år.

Tror på dobling neste år

Firmaet Otovo har levert rundt halvparten av anleggene som installeres på private hjem i år.

– VI tror markedet i Norge vil doble seg neste år. Det er først og fremst drevet av at strømprisen er høyere, sier administrerende direktør i Otovo, Andreas Thorsheim, til NRK.

– Det folk spør oss om er hvordan man monterer anleggene, om de tåler snø og hvor mye man kan spare, sier administrerende direktør i Otovo, Andreas Thorsheim, til NRK. Foto: Otovo

På Østlandet, Sørlandet og Rogaland er nå tilbakebetalingstiden – det vil si tiden det tar innen man har spart inn det man ville betalt i strømregning – er kommet under ti år.

– Det er en tommelfingerregel at når tilbakebetalingstiden er under ti år, dobler markedet seg, sier Thorsheim.

Solrekord

Espen Slettvold i Enova sier at energisparende tiltak generelt er blitt mer populært. I fjor delte Enova ut 165 millioner til rundt 8000 tiltak, i år deler de ut over 250 millioner til 13.000 tiltak.

– Det er ikke bare solcellepanel som er blitt mer populært. Også for andre tiltak som Enova gir støtte til har vi sett en økning. Det tyder på at folk mer interessert i å gjøre energi- og klimatiltak i hjemmene sine.

Les også: Første sameie i Norge med strøm fra batterier

I tillegg til økt miljøbevisst kan det også telle inn at deler av Norge har hatt ekstremt gode forhold for solcelleanlegg i år.

Allerede i slutten av november var rekorden i antall soltimer i Oslo slått med åtte prosent.