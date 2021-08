Langer ut mot Støres uttalelse om Ap-styrte kommuner: – De ansetter midlertidige i stort monn

Flere faste stillinger er ett av valgløftene til Arbeiderpartiet.

Under en VGTV-debatt mellom statsministerkandidatene forrige uke sa Erna Solberg at andelen midlertidige ansatte har gått litt ned under hennes tid som statsminister.

Støre påstod at nedgangen ikke skyldes regjeringens politikk.

– Grunnen til det er at i kommuner hvor vi styrer, så bruker vi ikke den retten. De bruker ikke retten til midlertidige ansettelser, hevdet Støre i debatten.

Arbeids- og inkluderingsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) reagerer kraftig på Ap-lederens utsagn.

– Det er helt feil. Det er bare å se på tallene hvor mange midlertidige det er i Oslo, Bergen og Trondheim. I alle de kommunene hvor Arbeiderpartiet styrer er det sannsynligvis titusenvis av ansatte der til sammen. Det er fordi det er offentlig sektor som bruker midlertidige ansettelser mest, sier han til NRK.

– I beste fall upresis

Arbeidsministeren påpeker at Arbeiderpartiet har dratt opp midlertidighet som en stor sak i valgkampen.

– Da må man vite hva som er faktum. Da kan man ikke påstå at Arbeiderparti-kommuner nærmest ikke ansetter midlertidig. For det gjør de i stort monn.

Isaksen mener Støre «i beste fall» er upresis og hevder Ap-lederen flere ganger har kommet med «faktafeil» og «overdrivelser».

– Dette er tredje gangen på kort tid at Støre har blitt tatt i faktafeil, overdrivelser eller upresisheter, hevder Høyre-politikeren.

– Han glemte, eller visste ikke, hvor mange arbeidsledige det var i Norge. Han visste ikke at Co₂-utslippene hadde gått ned. Nå er han i beste fall upresis når han skal beskrive utviklingen av midlertidighet i sine egne kommuner, sier Høyre-politikeren som sender følgende stikk til Ap-lederen:

– Når man er statsministerkandidat må man ha et høyere presisjonsnivå.

– Tror du det vil bli færre midlertidig ansatte med Arbeiderpartiet i regjering?

– Jeg tror ikke det. Det er mye prat, men med Støres Arbeiderparti er det ikke så mye innhold.

– Hva mener du med det?

– De snakker opp et problem, men de har ikke de konkrete politiske løsningene for å gjøre noe med det, hevder arbeidsministeren.

«Jeg mener det stemmer»

Etter debatten fikk Støre spørsmål fra NRK om det kunne stemme at Arbeiderparti-styrte kommuner ikke benyttet seg av midlertidige ansatte.

– Det jeg sa, er at mange kommuner hvor Arbeiderpartiet styrer har valgt å ikke bruke generell adgang til midlertidige ansettelser.

– Det var ikke det du sa, du sa «i kommuner hvor vi styrer så bruker vi ikke den retten» ...

– Jo, men det finnes for mye deltid ...

– Stemmer ikke det du sa i debatten?

– Jeg mener det stemmer at det er tatt politiske valg om å ikke bruke generell adgang til midlertidige ansettelser.

– Var det feil det du sa, i kommuner hvor vi styrer så bruker vi ikke den retten?

– Det kan hende at det er en og annen kommune som bruker det. Hvis jeg utelukket alle så kan det hende at det er feil. Men utgangspunktet var at Erna Solberg sa at midlertidigheten har gått ned. Da sa jeg at en viktig årsak til det er at rødgrønne kommuner ikke har benyttet den retten og har valgt å prioritere faste ansettelser.

STATSMINISTERDUELL: Ap-leder Jonas Gahr Støre og statsminister Erna Solberg diskuterte midlertidige ansettelser i en debatt sendt på VG denne uken. Foto: Berit Roald / NTB

– Velgerne gjennomskuer Høyres anklager

NRK har bedt om en ytterligere presisering fra Arbeiderpartiet etter debatten. Partisekretær Kjersti Stenseng, som denne uken har frontet Arbeiderpartiets heltidskampanje, svarer på vegne av partiet:

– Alle som så statsministerduellen, forstod at Jonas Gahr Støre snakket om at flere Arbeiderparti-styrte kommuner har valgt å ikke benytte seg av den generelle adgangen til midlertidige ansettelser som Høyre-regjeringen innførte i 2015. Som Jonas sa, så ønsker vi å innføre en Norgesmodell for et organisert arbeidsliv, hvor det blant annet er mål om heltid, medbestemmelse og at fagbevegelsen skal tas med på råd, skriver Stenseng til NRK.

Hun legger til at Arbeiderpartiet også lover å fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser fra 2015, og at partiet vil styrke arbeidsmiljøloven.

– Arbeiderpartiet vil også styrke kommuneøkonomien, slik at kommunene i enda større grad kan nå målsetningen om hele og faste stillinger. Dette er konkrete løsninger på ekte utfordringer. Jeg tror nok at velgerne gjennomskuer Høyres anklager om at vi mangler konkrete løsninger, skriver Stenseng.

– Jeg tror nok at velgerne gjennomskuer Høyres anklager om at vi mangler konkrete løsninger, sier partisekretær i Arbeiderpartiet Kjersti Stenseng. Foto: Terje Pedersen / NTB

Rundt 30 prosent midlertidig ansatte i Oslo kommune

Siden 2013 har omtrent 8 prosent av lønnstakerne i Norge vært midlertidig ansatt, ifølge SSBs statistikk.

Dette er litt lavere enn i 2006 og 2007, da antallet midlertidige var på om lag 10 prosent av lønnstakerne i Norge.

Norges to største byer er begge ledet av Arbeiderpartiet. Verken i Oslo eller Bergen har bruken av midlertidig ansatte i kommunen gått ned de siste årene.

Antall midlertidig ansatte i Ap-styrte Oslo kommune har ikke endret seg merkbart, og ligger på rundt 30 prosent.

I 2020 hadde Oslo kommune 14.803 midlertidig ansatte, av totalt 51.543 ansatte ifølge kommunens egen statistikk.

Bergen kommune har hatt Ap-ledet byråd siden 2015. Fra 2017 har omtrent 13 prosent av lønnstakerne vært midlertidig ansatt. (12,8 prosent i 2017, 13 prosent i 2018, 12,7 prosent i 2019 og 13,4 prosent i 2020).

Midlertidig ansatt Ekspandér faktaboks Hovedregelen er at arbeidstaker skal ansettes fast. Det vil si at arbeidsavtalen gjelder til den blir sagt opp av en av partene i arbeidsforholdet.

Arbeidsmiljøloven åpner for at man i en del tilfeller kan ansettes for et bestemt tidsrom. Det er dette som kalles midlertidig ansettelse.

En midlertidig ansettelse kan avtales i tilfeller hvor det er et behov for at ansettelsen er midlertidig.

I tillegg kan man ansettes midlertidig på generelt grunnlag – uten at det begrunnes videre hvorfor ansettelsen må være midlertidig. Det er flere begrensninger i slike ansettelser, både i antall og tid. (Kilde: Arbeidstilsynet)

– Laveste andelen

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) var 197.000 midlertidig ansatte i Norge i 2020. Det tilsvarer 7,7 prosent av den totale arbeidsstyrken i Norge.

– Dette er den laveste andelen vi har målt siden vi begynte å kartlegge dette i 1996, men med usikkerheten knyttet til tallene vil jeg si at nivået i 2020 omtrent var på samme nivå som de foregående elleve årene.

Det sier statistiker i SSB, Erik Horgen.

FØLGER TALLENE: Erik Horgen i SSB. Foto: SSB

Han peker på at med noen få unntak har nemlig andelen midlertidig ansatte variert rundt 8 prosent helt siden 2009.

– Norge ligger godt under de fleste andre landene i EU/EØS-området og har, sammen med Island de siste par årene, den laveste andelen midlertidig ansatte i Norden, slår han fast.

Tallene viser at i Sverige og Finland har andelen ligget på rundt 15–16 prosent de siste årene mens Danmark har hatt en andel på rundt 11 prosent.