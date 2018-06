Lange passkøer på grunn av dataproblem hos politiet

Dei som skal ha nytt pass i dag, må smøre seg med tolmod. Politiet har dataproblem som gjer at systemet for pass er nede. Feilen rammar heile landet.

– Politiet har IKT-problem som rammar fleire av systema til politiet. Passystemet vårt er ramma, VI jobbar med feilsøking. Publikum kan kontakte politiet på vanleg måte. 02800 og naudnummeret 112 er ikkje omfatta av feilen, seier IKT-direktør Cato Rindal i Politidirektoratet i ei pressemelding.

Systemet for straffesaker skal også vere råka av datafeilen.

Lange køar

I Ålesund kom dei første klokka åtte, for å sikre seg pass i dag tidleg, sjølv om lokala opna først klokka ni. Men like etter opningstid fekk alle ventande beskjed om at passystemet var nede, og at det var uvisst når det kom opp igjen.

Då var det rundt 30 personar i kø på venterommet, ei rekkje barn som hadde tatt seg fri frå skulen, og foreldra deira.