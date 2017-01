Lånekassen tok 1.600 studenter i juks

Studentene rapporterte at de bodde hjemmefra i fjor, mens de i virkeligheten bodde hjemme hos foreldrene, skriver Dagens Næringsliv.

Studentene må nå betale beløpet tilbake som lån. I tillegg mister rundt 400 av dem rett på støtte hele eller deler av neste undervisningsår.

Sjekker mer

I forrige storkontroll, i 2015, avdekket Lånekassen 2.200 studenter som oppga uriktig informasjon for å få stipend – og i disse dager er en ny storkontroll i gang, der 3.000 personer som studerer i nærheten av der foreldrene bor, blir bedt om å dokumentere at de bor borte.

– Vi ønsker å få antallet juksere ned. Vi mener for mange misbruker en viktig velferdsordning, sier administrerende direktør Marianne Andreassen i Lånekassen.

Holdningsproblem

Andreassen mener Lånekassen gir tydelig informasjon i søknadsprosessen om at man må oppgi korrekt bosted.

– Dette er ikke et informasjonsproblem, dette er et holdningsproblem. Dette er bevisst forsøk på juks, sier hun om hjemmeboende studenter som oppgir å bo borte.

Nedgang fra 2015

Norsk studentorganisasjon (NSO) sier det er helt på sin plass at Lånekassen gjennomfører kontrollene, men avviser at det dreier seg om et holdningsproblem blant studenter.

– Marianne Andreassen i Lånekassen bommer. Sammenlignet med i fjor er det en nedgang på 600 i antall som blir tatt, og ingen har blitt politianmeldt for å forfalske dokumentasjonen, sier NSO-leder Marianne Andenæs til NTB.

– Dette er uansett unntaket fra regelen, hvor resten av studentene følger regelverket.