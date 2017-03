Norske flyplasser er utstyrt med radiofyr som hjelper pilotene til å lande trygt. Den nye teknologien erstatter fyrene med GPS.

– Det betyr blant mye annet at flyene kan komme nærmere flyplassen før de må rette seg inn mot landingsstripen, forklarer Eldar Hauge, direktør i selskapet IndraNavia.

IndraNavia mener at Norge kan spares for C02 utslipp tilsvarende 50.000 biler i året dersom det nye systemet blir tatt i bruk.

Over 300.000 fly lander ved norske flyplasser i året.

Selskapet ønsker nå hjelp av staten for å få godkjent teknologien for bruk. Dette er en omstendig prosess som koster 200 millioner kroner.

Eldar Hauge i IndraNavia sier at GBAS kan spare miljøet for utslipp av 500 kilo CO₂ for hver landing. Foto: Hallvard Sandberg / NRK

Må til Mjøsa for å lande

Dagens radiofyr fungerer enkelt fortalt slik at de sender ut en stråle av radiobølger fra rullebanen. Flyene som skal lande med hjelp av instrumenter, må komme seg inn i denne strålen.

Utfordringen for både varigheten av flyturen og hvor mye drivstoff som brukes, er at flyene må treffe radiostrålen i lang avstand fra flyplassen.

Det er slik systemet fungerer.

Les også: – En tredje rullebane gir lavere utslipp

For Oslo Lufthavn Gardermoen betyr dette at fly som kommer fra sør, og som på grunn av vinden skal lande i sørlig retning, må helt til innsjøen Mjøsa, 22 kilometer nord for rullebanen for å komme inn i strålen.

Dette flyet fra Norwegian er i ferd med å lande. Det har flydd rett mot flyplassen i 22 kilometer etter å ha svingt 180 grader ved Mjøsa. GBAS kan korte ned den avstanden til under halvparten. Foto: Inger Kristine Lee / NRK

GBAS gir frihet

Det nye systemet, GBAS, gir flyene mulighet til å navigere friere.

En av grunnene til at dette ikke allerede er innført, er at GPS signalene det nye systemet er avhengig av, ikke er nøyaktige nok til å brukes under landing.

Det IndraNavia har utviklet, er bakkestasjoner som retter opp unøyaktigheten i GPS signalene.

Fire slike bakkestasjoner på forskjellige steder på flyplassen, vil gi pilotene muligheten til å lande selv om de nesten ikke ser noe ut av vinduet.

Direktør for flygeledersystemer i Boeing, Lawrence Ley, tror også at GBAS blir standarden. Boeing plasserer nå utstyr i sine fly som er tilpasset bruk av GBAS. Foto: Hallvard Sandberg / NRK

Avinor sier ja

Avinor, som er ansvarlig for driften av norske flyplasser, er tilhengere av teknologien og vil gjerne at det blir godkjent for bruk.

– Jeg er helt sikker på at GBAS er framtidens system, sier Anders Kirsebom, administrerende direktør i Avinor Flysikring.

– Men å få GBAS sertifisert koster ganske mye penger, og den kostnaden må selvfølgelig IndraNavia ta, og det har vi fortalt dem, forklarer Kirsebom.

Anders Kirsebom i Avinor Flysikring forteller at de er forberedt på å stille fire eller fem flyplasser til disposisjon for å teste ut GBAS, men at finansieringen må andre ta. Foto: Hallvard Sandberg / NRK

– Har ikke nok i lommeboken

IndraNavia sier at målet deres nå, er at staten skal betale for godkjenningsprosessen.

– Vi har allerede brukt mye penger i utviklingen av dette systemet, og har ikke 200 millioner på konto som kan brukes til å få det godkjent, sier direktør Hauge.

Han peker på at den eneste nåværende konkurrenten, den amerikanske giganten Honeywell, får statlig støtte til å godkjenne sitt system.

– Det kan bety at når Avinor til slutt må kjøpe inn et slikt system, så er det bare én leverandør fordi Honeywell har monopol, sier Hauge.