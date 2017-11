Lan Marie Berg: – Vi kan miste sosiale medier som demokratisk verktøy

Hvor mye negativt fokus må en profilert politiker tåle? I forrige uke ble det kjent at Miljøpartiet de Grønnes byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg, har blitt tvunget til å øke sin egen bilbruk av sikkerhetsmessige årsaker.

I Politisk kvarter tirsdag fortalte Berg om en hverdag preget av trusler, hets og sjikane. Det er tre år siden Berg gikk inn storpolitikken som kandidat for MDG i Oslo, og to år siden hun først ble byråd.

– Hvis du hadde visst hva som ventet for tre år siden, hadde du da takket ja til å bli politiker?

– Jeg hadde tenkt at det ble for tøft, og derfor ikke turt. Samtidig hadde jeg ikke nå vært det foruten, fordi jeg er stolt av det vi har fått til i Oslo, sier Berg.

Se hele Politisk kvarter i opptak her. Du trenger javascript for å se video. Se hele Politisk kvarter i opptak her.

– Kan miste mange stemmer

Berg sier hun er redd for at hatretorikk og sjikane kan føre til at andre velger å stå utenfor samfunnsdebatten.

– Jeg har de siste dagene fått mange meldinger fra unge kvinner, som sier de ikke hadde orket å stå i dette, fordi debatten i sosiale medier er så preget av hets og trusler. Det er et demokratisk problem, fordi vi kan miste mange stemmer.

– Hva sier du til dem?

– For min del har jeg oppdaget at jeg er sterkere enn det jeg hadde trodd for tre år siden. Men det er ikke riktig at man skal stå i hets, trusler eller sjikane fordi man mener noe politisk. Det er ikke slik vi vil ha det, og den debatten må vi ta.

NRK omtaler tirsdag en undersøkelse bestilt av Likestillings- og diskrimineringsombudet. Her begrunner halvparten av de spurte som ikke deltar i debatter på Facebook sitt standpunkt med at tonen er negativ og avsporet.

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm mener utviklingen er veldig alvorlig.

– At folk trekker seg vekk fra dette gir oss en dårligere debatt og er et demokratisk problem, sier Bjurstrøm.

– Fikk skjermdump av trusler

I forrige uke skrev Nettavisen at trusler mot Berg har ført til at hun har blitt tvunget til å bruke rådhusets biler 37 ganger i oktober. Oslo-byråden sier truslene har ført til at livet hennes har blitt innskrenket.

Hun forsøker å skjerme seg selv fra hets i sosiale medier, men lykkes ikke alltid.

– Nei, jeg prøver å ikke lese det, men så er det noe som kommer min vei som jeg leser i innboksen min eller i kommentarfelt. Det som er dumt med at det er sånn, er at sosiale medier egentlig er et kjempegodt verktøy for at alle skal kunne delta i debatten.

– Når mener du det går for langt?

– Jeg tenker at det som handler om skjellsord og rasisme går for langt. Her om dagen var det noen som tvitret en skjermdump fra et VG-kommentarfelt, der noen hadde lagt opp et slags trinnvis løp, om hvordan man skulle slå meg i bakhodet med en spade, grave meg ned og ringe Veidekke, slik at de kunne asfaltere over.

– Det er sånne ting som ikke skaper en god debatt, og ikke får fram de gode argumentene i saken, sier Berg.

Les også: Slik reagerte bilistene på bompengeøkningen

MDG mener det må koste å kjøre bil, slik at biltrafikken i Oslo skal reduseres. Foto: Jan Kenneth Bråten

Nettavisen: – Kan bli flinkere

På Facebook ble Nettavisen-saken om Bergs sikkerhtssituasjon saken solgt inn med at Berg kjørte mer bil, samtidig som hun «ønsket å stoppe velgernes kjøring».

Nyhetsredaktør Erik Stephansen i Nettavisen var i forrige uke i Dagsnytt 18 for snakke om de mange sakene om «MDG-Lan».

Stephansen ville ikke være med på at Nettavisen har overfokusert på Berg i forbindelse med dekningen av samferdsel i Oslo, men erkjente at man «kunne bli flinkere til å presisere at Lan Marie Nguyen Berg har et formelt, demokratisk flertall bak seg i Oslo bystyre».

– Hun fortjener respekt for å være en modig og handlekraftig politiker, oppsummerte Stephansen på Twitter.

Samtidig har nevnte Nettavisen vært i front når det gjelder kritisk journalistikk knyttet til Oslo-byrådets miljøprioriteringer. En av sakene som har fått mye oppmerksomhet, er byrådets gratis parkeringsplasser.

Berg påpeker at hun ikke er redd for kritikk eller kritisk journalistikk, og viser blant annet til at byrådet har snudd når det gjelder gratis parkering.

– Nå har vi i MDG sagt at vi ønsker å gjøre noe med det, og at vi ønsker å betale for parkeringsplassene. De fleste står tomme i dag. Det har Høyre sagt at de vil være med på, så det er det et bredt politisk flertall for.