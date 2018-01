Lan Marie Berg om trusler mot norske politikere: – Skal ikke være så tøft

– Jeg har tenkt at det har vært litt for tøft, noen ganger. Men det jeg synes er mer leit å tenke på, er at om jeg hadde visst hvordan det kom til å bli, så tror jeg ikke at jeg hadde turt å stille i det hele tatt, sier MDG-politiker Lan Marie Nguyen Berg til NRK.

I en ny undersøkelse Politiets sikkerhetstjeneste har bestilt fra Politihøgskolen, sier svarer fire av ti norske toppolitikere at de har opplevd trusler eller episoder de beskriver som alvorlige.

Den siste tiden har flere norske medier omtalt trusselsaker mot en rekke norske politikere. I forrige uke ble en 43 år gammel mann dømt, etter å ha signert en melding til Trine Skei Grande om flypassasjeravgiften med «hilsen en leiemorder».

Denne uken meldte blant andre Nettavisen at Politiets sikkerhetstjeneste vil tiltale islamisten Mohyeldeen Mohammad for trusler mot Venstres Abid Raja.

Kvier seg

SV-politiker Akhtar Chaudhry sier han har måttet gå noen runder med familien om det var verdt å fortsette med politikken etter å ha fått trusler. Foto: Fouad Acharki / NRK

Lan Marie Nguyen Berg er ikke stortingspolitiker eller statsråd, men må likevel transporteres i bil som følge av truslene hun får som MDG-politiker og byråd for miljø og samferdsel i Oslo. Berg mener den nye undersøkelsen er dårlige nyheter for demokratiet i Norge.

– Det er alvorlig når så mange opplever hatmeldinger og trusler. Så tøft skal det ikke være å være i politikken, eller å uttrykke en mening, sier Berg til NRK.

I den nye undersøkelsen svarer også én av ti av de spurte stortingsrepresentantene og statsrådene at de har vurdert å slutte med politikk som følge av trusler.

Berg mener det er særlig bekymringsfullt at flere unge, engasjerte mennesker har fortalt henne at de kvier seg for å drive med aktiv politikk, fordi de er redde for hets og trusler.

– Det er et demokratisk problem. Vi kan ikke ha det sånn at mange stemmer der ute ikke tør å komme fram og delta i samfunnsdebatten, fordi debatten på nett er så krevende. Det er vi nødt til å gjøre noe med.

Om trusler mot politiske partier Ekspandér faktaboks Den nye rapporten fra Politihøgskolen sier også noe om hvilke partier som er mest utsatt for trusler og ubehagelige hendelser: Høyre har rapportert om få hendelser sammenlignet med de andre partiene.

Dette kan forklares ved at Høyre er et parti som forsøker å tiltrekke seg moderate velgere i midten, og derfor ikke virker så provoserende at de utsettes for vesentlig sjikane, ifølge rapportskriverne.

I den andre enden av skalaen finner man Frp – og kanskje noe overraskende, ifølge rapportskriverne – KrF. Når det gjelder sistnevnte parti er konklusjonen basert på få respondenter, og tallene må derfor tolkes med forsiktighet.

Om Frp heter det i rapporten at partiet bevisst søker å skape oppmerksomhet med sin politiske agenda og stadige kontroversielle utspill. Kilde: «Trusler og trusselhendelser mot norske politikere», ved Tore Bjørgo og Emilie Silkoset, Politihøgskolen 2017.

Chaudhry: – Har satt en støkk i familien

I 2017 ble en mann i 50-årene dømt for trusler og hatefulle ytringer i Sør-Trøndelag tingrett, etter å skrevet et blogginnlegg om SV-politiker Akhtar Chaudhry og den såkalte «nazifrisør-rettssaken».

Chaudhry påpeker at politikere har valgt å stå i offentlighetens søkelys, men er tydelig på at det ikke er greit å utsette politikere for hets.

– Om politikerne blir utsatt for hets, trusler og eventuelt handlinger, kan det bety at det er færre som vil komme inn i politikken. Det vil være en svekkelse av vårt demokrati. Det kan også føre til at politikere trekker seg tilbake, og holder en viss avstand til folket. Det er et todelt problem, mener Chaudhry.

SV-politikeren har et klart inntrykk av at omfanget har økt de siste årene.

Venstre-leder Trine Skei Grande er en av mange norske toppolitikere som har opplevd trusler. Foto: NRK

– Jeg opplever at det har blitt mye mer av dette. Det er i alle fall mye mer åpent for ukvemsord og kommentarer som er langt utenfor vanlig folkeskikk. Det henger sikkert sammen med at vi er tilgjengelige på flere sosiale kanaler, der folk har tilgang. Det er ikke alltid noen som ser hva du skriver, man kan være anonym, eller ha falske profiler. Det har senket terskelen for å komme med ubehagelige meldinger.

– Har du noen gang vurdert å gå ut av politikken som følge av dette?

– Det har jeg ikke gjort, men jeg har opplevd både handlinger og ord som har satt en støkk i meg og familien. Vi har hatt runder på det, sier Chaudhry.

Totalt svarer 27 prosent av politikerne i den nye undersøkelsen at trusler og uønskede hendelser har fått konsekvenser for deres privatliv.

– Det gjør det helt garantert. Man kan bli utsatt for hets og handlinger som er lite hyggelige, for eksempel mens man går på gata sammen med familien. Det er ikke noe hyggelig.