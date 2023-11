– Eg har blitt kjend med ein del av bransjen som eg ikkje liker og ikkje vil vere ein del av.

Laila Sele Navikauskas var kvalitetssjef i Hardanger Seafood AS fram til september i år.

På lakseslakteriet på Bømlo hadde Navikauskas det overordna ansvaret for interne kontrollar, sertifisering og prøvetaking av laksen.

I går kunne NRK avsløre at kontrollar ved Hardanger Seafood slo fast at eit stort parti med laks frå oppdrettsselskapet Lingalaks AS var dårleg kvalitet.

Medan eit fiskeriselskap kverna laksen og laga dyrefôr av han, pakka Hardanger Seafood han som «superior».

Navikauskas varsla om den dårlege kvaliteten. Saman med fleire kollega leita dei etter laks som var av god kvalitet, men fant berre to-tre stykk.

– Blei det ikkje varsla om at kvaliteten var dårleg?

– Jo, det vart varsla i alle ledd. Det vart det.

– Likevel blei dei merka som superior?

– Eg vart sjokkert då eg leste artikkelen. Eg meinte det var brot.

– Tid er pengar og det er der det glepp, seier Laila Sele Navikauskas. Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

Laksen var ikkje bløgga godt nok

Før laks blir seld som mat må den bli «bløgga». Det betyr å kutte over pulsåra ved gjellene, som tømer fisken for blod. I Noreg er det krav om at fisk blir bløgga før dei blir slakta og pakka.

Dersom fisken ikkje er bløgga riktig går det ut over kvaliteten på fisken og han blir mjuk og misfarga.

Bløgging av laks Ekspander/minimer faktaboks Bløgging er å skjære fisk slik at blodet renner av den.

Ubløgget laks skal i utgangspunktet ikke selges til humant konsum.

I norsk havbruk er det krav om at fisken bløgges før den slaktes og pakkes.

Korrekt bløgging er viktig for kvaliteten på fisken.

Ubløgget fisk inneholder blod og får lettare bakterievekst.

Bløgging bør skjer når fisken blir tatt om bord.

Det er viktig at fisken blir bløgga levende. Da vil pumpefunksjonene i hjertet hjelpe til når blodårene skal tømmes.

Man skal ikke kutte i fisken før den er tømt for blod.

Også sjødød/selvdød fisk skal bløgges. Har fisken vært død lenge er den vanskeligere å bløgge.

Oppdrettsfisk skal være bedøvet før den bløgges.

Det store laksepartiet som Hardanger Seafood fekk frå oppdrettaren Lingalaks AS var ikkje bløgga riktig.

– Då pinast han og lid ein smertefull død, seier Navikauskas.

Trailerane som køyrde laksen oppdaga at kvaliteten ikkje var god nok, og saman med Lingalaks AS bestemde dei seg for å destruere han.

Akkurat dette laksepartiet varsla Kavikasukas om, men ho kan ikkje garantere for kvaliteten til tidlegare lakseparti.

– Er du heilt sikkert på at dårleg fisk seljast og blir ete?

– Eg ser fisk som er på marknaden som eg ikkje sjølv ville ete, seier Navikauskas.

– Du gjer det?

– Ja

– Kunne du sagt frå tidlegare sjølv?

– Eg kunne oppdaga det tidlegare. Absolutt. Og det er noko som plager meg, at eg ikkje oppdaga det.

Bilete av laks frå Hardanger Seafood.

– Tid er pengar og det er der det glepp

Tidlegare i haust har NRK avslørt at det har vore massedød av laks hos laksegiganten Lerøy Seafood Group.

Det har sendt sjokkbølgjer gjennom laksenæringa.

– I bransjen er det for mykje fokus på at fisken er pengar, også gløymer dei at han til slutt skal havne på middagstallerkenen heime hos folk, seier Kavikasukas.

– Tid er pengar og det er der det glepp.

Laila Sele Navikauskas varsla arbeidsgivaren sin om at fisken var for dårleg. No har ho slutta i Hardanger Seafood AS. Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

– Dette bidreg til å sette heile bransjen i skammekroken. No må vi i næringa rydde opp, sa administrerande direktør i Sjømatbedriftene, Robert Holmøy Eriksson til NRK då avsløringa kom.

Har gått gjennom rutinane

Lingalaks AS, som kjøpte tenestene frå bløggebåtane, seier at laksen ikkje var godt nok bløgga i tilfellet som Navikauskas varsla om. Dei gjekk gjennom rutinane i etterkant av hendinga.

Hardanger Seafood AS seier dei starta produksjonen 1. mars i år:

– Det vil seie at vi, inkludert innkøyringsperioden, hadde drive i knappe halvåret då denne hendinga skjedde. Laila har i perioden fram til ho slutta fungert som kvalitetsleiar, seier Knut-Roger Sivertsen, dagleg leiar i Hardanger Seafood AS.

– I denne tida har ho ikkje fremja overfor, verken dagleg leiar eller produksjonsleiar at det har vore dårleg eller mangelfull bløgging av fisk. Det at mangelfull bløgga fisk med dårleg kvalitet har gått ut til forbrukarar frå vårt anlegg tilbakeviser vi.