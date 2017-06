Laial Janet Ayoub har i flere dager vært utsatt for trakasserende meldinger på Facebook. På telefonen leser hun en av meldingene:

«Hvorfor er det kun du som opplever sånne ting? Har det skjedd flere ganger? Er det engangstilfelle eller trenger du oppmerksomhet eller kjeder du deg bare?»

Det får henne til å spørre: Hvor høy skal prisen være for å ta del i samfunnsdebatten? Hvor mye skal til før man lar sin egen stemme stilne – fordi man ikke orker mer?

Visse menn som er vant til å kontrollere kvinner, frykter kvinner med sterke stemmer." Laial Janet Ayoub

HETSES: Laial Janet Ayoub har opplevd trakassering i sosial medier, og kjemper mot sosial kontroll fra noen muslimske miljøer. Foto: Tormod Strand / NRK

– Konservative islamister står bak

Det var en artikkel i VG for fire dager siden som startet det hele. Laial fortalte at hun ble bedt om å skamme seg fordi hun ikke fastet under ramadan. Årsaken er at hun har hatt en operasjon i magen.

Rett etterpå startet meldingene å hagle inn.

«Er det mulig å være mer PR-kåt?»

«Slutt å kreve oppmerksomhet med løgn. Du kommer ingen vei.»

«Jeg mener det bør være lov å kalle henne psykopat.»

«Tror denne hendelsen fant sted i fantasien din.»

Laial Ayoub sier hun også fikk grovere meldinger som ble slettet.

– Jeg ble kalt hore og muslimsviker, sier hun.

Hun mener det er konservative islamister som står bak.

– Visse menn som er vant til å kontrollere kvinner, frykter at kvinner med sterke stemmer skal komme fram. De er redd for å miste den kontrollen og makten de har, mener hun.

Les også: Truga på livet etter blogginnlegg

– Modige minoritetskvinner

TØFF MOTSTAND: Knut Olav Åmås i Fritt Ord frykter at viktige stemmer skal forstumme på grunn av hets. Foto: Håvard Hagen / NRK

Stiftelsen Fritt Ord har over fire år finansiert forskning på ytringsfrihet i Norge. En av konklusjonene er at utstøting og selvsensur er sentrale mekanismer som bestemmer hvem som deltar i den offentlige debatten og hva som ytres i norsk offentlighet.

Kun er en liten andel av befolkningen utsettes for hatefulle ytringer. Men forskerne i prosjektet mener dette mindretallet er svært viktig.

Én av tre som har opplevd hatefulle ytringer sier at de er blitt mer forsiktige med å ytre seg. Kvinner og personer med innvandrerbakgrunn påvirkes sterkere enn andre, spesielt når de utsettes for de groveste ytringene, viser forskningen.

– Disse modige minoritetskvinnene, som nå er blitt ganske mange, møter veldig tøff motstand i en del av sine egne miljøer når de tematiserer tabuer. Det er noen ganger så tøft at de forsvinner fra offentligheten. Det er synd, for da mister vi et blikk på norsk virkelighet, sier direktør i Fritt Ord, Knut Olav Åmås.

Laial Janet Ayoub har ikke tenkt å gi seg. Men det tar på.

– Jeg har ork nå, men jeg vet ikke hvis det fortsetter å være sånn. Det gjør jo noe med et menneske å oppleve dette, uansett hvor sterk man er, sier 32-åringen til NRK.