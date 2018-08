Lagde egen russegruppe etter skrekkhistoriene

Russ NRK har snakket med forteller om mobbing, slåsskamper, utestenging og statusjag under russetiden.

«Hvis du suger meg, kan venninnen din være med og rulle» var beskjeden Celina (17) forteller at hun fikk fra en gutt på en russebuss hun skulle feste med.

Flere får beskjed om at de ikke er pene eller kule nok til å være med og rulle, eller at de må utføre tjenester for medlemmer av bussgjengen dersom de skal få være med.

KREVER SVAR FØR RULLING: For å være med på rulling med en russebuss, er det ikke uvanlig at man må svare på mange private spørsmål om seg selv. Foto: Skjermdump, Instagram

18 år gamle Zandra Hilstad fra Mo i Rana i Nordland kjenner seg igjen i beskrivelsene. Etter å ha lest historiene, tok avgangseleven kontakt med NRK for å fortelle om arbeidet hun har satt i gang for at alle skal inkluderes i russefeiringen i 2019.

Nå er det nok!

– Jeg fikk ikke være med i noen av russegruppene på skolen min. Det blir helt feil å måtte oppleve russetiden alene, det er flaut, og jeg vurderte å droppe hele russefeiringa, forteller Zandra Hilstad.

FIKK NOK: Zandra Hilstad (18) har startet konseptet "All Inclusive" som skal gjøre at ingen blir utestengt i russetida. Foto: Privat

Hun snakket med flere andre elever som har det som henne. Etter råd fra helsesøster fant hun ut at hun skulle lage en egen russegruppe på skolen for de som ikke har noen å være sammen med.

– Men så tenkte jeg at det er jo ikke bare på min skole at folk blir holdt utenfor. Jeg ville inkludere de på andre skoler som synes det er ekkelt å stå utenfor.

Zandra har derfor fått laget en logo som alle som vil kan ha på russedressen.

– Hvis det er andre på flere skoler, så kan vi møtes og være sammen. Og hvis man

RUSSELOGO: Denne logoen er det Zandra Hilstad har fått laget. Alle som bærer den på russedrakten sier med det at ingen skal holdes utenfor russefeiringen. Foto: Prouder

allerede er med i en russegruppe, kan man likevel bære logoen. Så hvis du føler deg alene på en russefest, så kan du gå bort til noen med logoen, og da har du noen å være med.

Zandra startet med ideen rett før sommeren, og nå håper hun at konseptet, som hun kaller «All Inclusive» (norsk: Alle inkludert), vil spre seg til hele landet.

Godt mottatt

Mange på Zandras skole, Polarsirkelen videregående skole, har sagt de vil være med, og også KVN videregående skole i Nesna er med.

– Jeg håper alle blir med på dette. Folk trenger ikke å si til meg at de blir med, det handler bare om at folk inkluderer hverandre.

Zandra forteller at reaksjonene har vært veldig bra så langt og at flere sier de vil være med selv om de allerede tilhører en russegruppe.

– Jeg tror folk synes det var litt på tide. Det har vært så mange skrekkhistorier om folk som blir holdt utenfor og som hadde en skikkelig dårlig russetid.

– Gleder du deg til russetida nå, da?

– Ja, jeg gjør det. Jeg tror det blir veldig bra, sier Zandra.