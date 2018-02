Lag på lag holder norske soldater varme i vinterkulda

– Det er ikke sånn at det er klærne selv som skaper varmen, men den lufta som enten er i selve klærne, eller mellom de ulike lagene, sier stabssersjant Arne Alexander Strand ved Forsvarets vinterskole på Terningmoen i Elverum.

Kulda biter seg fast flere steder i Norge i dagene framover, og eksperter kommer med flere råd for hvordan man bør kle seg for å holde varmen.

I Elverum var det ned mot 25 minusgrader mandag, mens det tirsdag er litt varmere. I tillegg til å kle seg godt, gjelder det da å bevege seg litt for å holde varmen.

– Man kan ikke stå helt i ro og ikke fryse, det sier seg selv. Så noe aktivitet, for eksempel pushups og knebøy når man står veldig rolig, hjelper på, sier Strand.

Terningmoen i Elverum. Foto: Halvor Mykleby / NRK

Lag for lag

I Forsvaret er lagprinsippet rådende når soldatene skal kle seg i kulda, sier presse- og informasjonsbefal Marthe Brendefur i Garden.

– Det går ut på at vi har flere isolerende lag med ulike egenskaper slik at vi holder godt på varmen, forklarer Brendefur.

Forsvaret har laget en egen video om hvordan man bør kle seg i kulda. FOTO: Edvard Jordahl / Forsvaret Du trenger javascript for å se video. Forsvaret har laget en egen video om hvordan man bør kle seg i kulda. FOTO: Edvard Jordahl / Forsvaret

Det innerste laget for soldatene nå er netting, for å få fuktighet bort fra kroppen og danne et isolerende luftlag.

En gardist iført loslue og vinterfrakk for å holde varmen foran slottet i 2010. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Utenpå det kan de velge å hå på seg ullundertøy. Så har de den vanlige paradeuniformen, eller grønn uniform, utenpå det. De som går utenfor slottet i sort uniform har også på seg en tjukk ullfrakk og skjerf i halsen, sier Brendefur.

Paradehatten kan erstattes med en god og varm loslue dersom det blir veldig kaldt. På hendene har soldatene ullhansker innerst og hvite hansker utenpå. På beina er det ullsokker og marsjstøvler som gjelder.

– Fram og tilbake

Gardistene ved slottet kan selv velge om de vil stå stille eller gå fram og tilbake, forteller Brendefur. Triks som å krølle tær, stramme fingre og setemuskulatur hjelper også soldater å holde varmen.

– Ved ekstreme temperaturer tilpasser vi vakta og de kan rullere på vaktpostene oftere. Vi har også personell som går ut og passer på at det går bra med vaktsoldatene, sier Brendefur.

Lette frostskader kan forekomme, sier hun, men det er veldig sjelden.

En gardist patruljerer foran slottet i Oslo i 2009. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Ikke jeans

Strand ved Forsvarets vinterskole kommer med flere råd til hvordan nordmenn bør kle seg når det er kaldt. I tillegg til å ha flere lag er også boblejakker eller dunjakker som går ned over hoftene noe som gir bra varme.

– Det er kanskje spesielt dette å ikke bruke for tettsittende klær, for eksempel trange bukser, jeans og tights, sier Strand.