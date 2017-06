På Camp Spinal sitter en gruppe rullestolbrukere og ryggmargsskadde i ring. De lytter oppmerksomt til instruktør Werner Lindgård fra Kampsportforbundet.

– Ikke knytt neven sånn før du slår. Da kan den brekke, advarer han, og viser hvordan man slår mest mulig effektivt med håndflaten.

På treningsleir på Toppidrettssenteret på Sognsvann i Oslo lærer ryggmargsskadde å slå fra seg.

Her lærer rullestolbrukeren å forsvare seg Du trenger javascript for å se video.

– Noen menn voldtar damer i rullestol

– Det finnes dem som går etter oss som er ekstra sårbare, sier 28 år gamle Cathrine Moberget, som skadet ryggmargen for litt over ti år siden.

– Folk tenker at hun som sitter i rullestol, vil de ikke røre. Men det er nettopp det de gjør, de som vil kødde!

For noen år siden opplevde Moberget å bli overfalt. Etter det ble alle turer alene utenfor døra en prøvelse. I over tre år holdt hun seg stort sett hjemme uten å tørre å dra noe sted alene.

– En stor bit av livet ble tatt fra meg. I flere år lukket jeg meg helt inne.

I fjor klarte venner å overtale Moberget til å bli med på treningssamlingen Camp Spinal, for å lære kampsport og kurs i selvforsvar. Det ble et vendepunkt. Nå tar hun buss til Oslo alene, uten å føle seg utrygg.

Denne treningsleiren betyr utrolig mye for meg. Jeg har fått tilbake et selvstendig og aktivt liv." Cathrine Moberget

HVORDAN SLÅ EFFEKTIVT: Norsk Kampsportforbund lærer bort hvordan man best mulig kan denge løs fra en sittende posisjon. Foto: Svein Ommundsen, NRK

– Noen er bare plagsomme

– Jeg vil høre høye stemmer!

Instruktøren påpeker at en høy stemme kan være nok til å skremme en angriper. Ikke alle er slemme. Noen folk er bare plagsomme.

Moberget forteller at det har hendt at folk som ikke har funnet en stol, har satt seg på fanget hennes når hun har vært ute på byen.

– På kurset har jeg lært hvordan jeg kan skyve vekk plagsomme folk, forteller hun.

For Moberget er kurs i selvforsvar blitt en kampsak. Hun vil at alle som bor på institusjoner, og som er ekstra sårbare, får tilbud om et slikt kurs.

– Alle i min situasjon bør få tilbud om selvforsvarskurs, sier Moberget, før hun denger løs på Kari Kjellskau, som er dagens sparringpartner.

Mangler finansiering

Kari Kjellskau forteller at hun var livredd første gang hun kom på treningen.

– Men nå er det bare moro, Det er gøy å kjenne at man slår tilbake, sier hun.

I år er hun med på treningsleiren som instruktør i rugby, i tillegg til å være deltaker.

I løpet av uken tilbys trening i blant annet tennis, bueskyting og rugby. Arrangør av Camp Spinal er Sunnaasstiftelsen.

USIKKER FINANSIERING: – Foreløpig er ikke finansieringen for neste år på plass, sier daglig leder i Sunnaasstiftelsen, Marianne Holth Dybwad. Foto: Svein Ommundsen, NRK

– Akkurat nå sliter vi med finansieringen for neste år, pengene fra Regjeringen fordeles litt annerledes enn tidligere, sier Marianne Holth Dybwad, daglig leder i stiftelsen.