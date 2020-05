Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

20 år gamle Anna Ringen Muri var frisørlærling, men ble permittert da frisørsalongene stengte under koronakrisen.

– Jeg mistet inntekten min over natta. Og så visste jeg jo at jeg ikke har så mange rettigheter som lærling.

Men Muri søkte om dagpenger, etter at en ny ordning for lærlinger var kommet på plass. Den skulle sørge for at også de som har tjent mindre enn 75.000 kroner skal ha rett på dagpenger.

Likevel fikk hun avslag fra Nav, uten noen begrunnelse, fortalte hun under Debatten på NRK1 tirsdag.

– Akkurat nå har jeg 37 kroner på kontoen.

Vil se på saken på nytt

Konfrontert med historien til Muri sier beredskapsleder i Nav, Yngvar Åsholt at det høres ut som hun har krav på dagpenger.

– Vi skal se på den saken, vi har hørt om den og kommer til å undersøke den. Det hun kan gjøre er å klage på vedtaket som er gjort. Men i og med at vi ikke forstår hva som ligger bak her, så vil vi se på saken.

– Hvorfor får hun ingen begrunnelse?

– Hun skal få en begrunnelse når vedtaket er fattet. Det skjønner jeg ikke hvorfor ikke har skjedd, så det må vi bare finne ut av. Meningen er at folk skal kunne forstå hvilke vedtak Nav fatter.

Hundre tusenvis venter på penger

Siden de strenge koronatiltakene ble innført i Norge og mange mistet jobben, er det tusenvis som venter på å få søknaden om dagpenger behandlet.

Hos Nav hoper søknadene seg opp. Siden 12. mars og frem til nå har det kommet inn totalt 441.700 søknader om dagpenger. Det er mer enn dobbelt så mange som etaten mottok i løpet av i hele fjor.

Søknadene behandles manuelt

– Nav har ikke vært rustet til å møte en slik situasjon, sier Åsholt i Nav.

Søknadene om dagpenger behandles manuelt, sier Beredskapsleder i NAV Yngvar Åsholt Foto: NAV

Men Nav har gjort løpende tilpasninger i IT-systemene sine. Dermed kan søknader innenfor de de fleste ordningene som er gjort midlertidige endringer av i forbindelse med korona-krisa, kan behandles raskere.

– Dagpengesøknadene må dessverre fremdeles behandles manuelt av en saksbehandler. Allikevel behandler vi 6 ganger så mange saker per dag, sammenliknet med i fjor, skriver Åsholt til NRK i en e-post.

Ser vi på hvor mange dagpengesøknader Nav har fått inn hittil i år, er antallet 480.700 søknader – hvorav 441.700 altså er kommet inn etter 12. mars.

Så langt i år har Nav saksbehandlet 188.200 søknader.

Det betyr at det ligger tusenvis av ubehandlede søknader hos NAV. Av alle dagpengesøknadene som er kommet inn i år, er nær 300.000 fortsatt ikke behandlet.

Må vente lenge på penger også til høsten

– Vi regner med å være à jour med behandlingen av søknadene som foreligger nå i slutten av juli.

Også folk som kommer til å måtte søke om dagpenger til høsten, må belage seg på å vente i flere uker på å få svar.

– Saksbehandlingstiden for en søknad om dagpenger vil ligge på mellom 25 og 30 dager fra august. Dette forutsetter at antall nye søknader ikke øker mer enn vi har lagt til grunn, sier Åsholt.

To måneder i uvisshet

Kamilla Thoresen jobbet i Colorline, men ble permittert 19. mars.

– Jeg ble permittert dagen før bursdagen min. Nå er det to måneder siden. Og det har vært to måneder hvor jeg har gått i uvisshet, jeg vet ikke når det kommer penger. Vet ikke hva jeg får.

Det tok rundt fem uker å behandle søknaden hennes om dagpenger.

Kamilla Thoresen Foto: NRK

Thoresen har nå fått første utbetaling, og et forskudd i begynnelse av april, som ble trukket fra dagpengene.

– Jeg går og venter på lønnskompensasjon, og vet ikke når den kommer. Jeg vet ingenting. Det er slitsomt. Jeg må få penger til å betale mat, og regninger, og det må skje nå, i går! Det brenner! Jeg trenger penger.

Thoresen sier hun ikke har lyst til å ta opp forbrukslån, det har hun ikke råd til.

– Da får jeg heller spinke og spare og selge tingene mine på finn og vente på at det kommer penger.

Forsinket ordning

Ordningen som skal sikre permitterte full lønn i 20 dager, skulle egentlig ha vært på plass i mai, men er forsinket.

Nå sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen til VG at ordningen skal være på plass første halvdel av juni. Det er tre måneder etter at samfunnet stengte ned, og tusenvis ble permittert.

– Det jeg kan si, er at pengene kommer, det skal folk være sikre på. Vi gjør alt vi kan, Nav gjør alt de kan for å få på plass blant annet lønnskompensasjon så raskt som mulig. Og så har vi også vært nødt til å lage nødløsninger. Blant annet forskuttering. Eller hvis du ser at kjøleskapet ditt er tomt, og du har ikke penger til å kjøpe mat, så må du ta kontakt med Nav for å få nødhjelp, sier arbeidsministeren.