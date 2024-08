Lærere ble beskyldt for rasisme - nå mottar de pris

«Flere er engstelige for å bli filmet når vi underviser om kontroversielle temaer. Vi føler at vi beveger oss på tynn is.»

Ordene er fra en kronikk fra lærere ved Oslo Katedralskole. Der skrev de om å bli beskyldt for rasisme, når de underviser om rasisme.

Kronikken startet en debatt om ytringsfrihet i skolen. For dette får de prisen Fritt Ords Honnør.

– Lærerne som i dag mottar Fritt Ords Honnør, opptrer som forbilder i dannelse. De gjør det gjennom å lese og analysere viktige tekster, også de som gjør vondt og tar opp krevende temaer som rasisme og hat, vold, sexisme og historiske overgrep, sier styreleder i Stiftelsen Fritt Ord, Grete Brochmann.

Grete Brochmann er styreleder i Fritt Ord. Foto: Mette Ballovara / NRK

Fritt Ord Honnør er en ytringsfrihetspris.

– De henvender seg til offentligheten gjennom kronikken og gir oss innblikk i undervisningens dilemmaer. De viser tydelig hva de står for, legger Brochmann til.

Tidligere prisvinnere Her er vinnere av Fritt Ords Honnør for de ti siste årene. 2023: Bjørn Olav Jahr 2023: Ella Marie Hætta Isaksen 2022: Lise Klaveness 2021: Utøya og Jørgen Watne Frydnes 2020: Sara Johnsen og Pål Sletaune 2019: Frank Nervik, Norun Haugen, Ola Waagen og Piraya Film 2019: Hans Fredrik Dahl 2019: Levi Fragell 2018: Simon Malkenes 2018: Odd Isungset 2017: Leo Ajkic og “de skamløse jentene” 2017: Kristin Clemet 2016: Loveleen Rihel Brenna og Walid al-Kubaisi 2015: Fredens Ring 2015: Flemming Rose og Vebjørn Selbekk

«Redselen for filming»

Kronikken var et svar på en post på Instagram-kontoen Rasisme i Norge. I posten stod det:

«Skuffende å se at dere som blir ansett som den beste skolen i Oslo, bidrar til mer rasisme og fremmedfrykt, ved å bruke en tekst der mørkhudede blir karakterisert som «negere», og dette i 2024.», stod det på Instagram.

Her er posten fra Rasisme i Norge. Foto: Skjermdump fra Aftenposten

I Instagram-historien var det video fra et klasserom der det ble lest en novelle hvor n-ordet ble brukt. Selv om lærerne skriver at videoen ikke var fra Oslo Katedralskole, skrev de at de kjente situasjonen altfor godt.

«Redselen for filming og publisering mens vi underviser om kontroversielle temaer, er noe som rammer alle lærere. Uavhengig av hvilken skole filmen er hentet fra.»

De trakk frem at elevene deres leser dikt som handler om det rasistisk motiverte drapet på indiskfødte Arve Beheim Karlsen. I diktet blir n-ordet brukt fem ganger.

«Da diktet ble lest, reagerte elever i alle klasserommene. Heldigvis.», skrev lærerne, og la til:

«Vi skal trene elevene i å forholde seg til en tidvis utålelig virkelighet og historie.»

Etter kronikken og en sak i Aftenposten, la Rasisme i Norge ut en ny post der de innrømmet at posten var feil, og at hele saken berodde på en misforståelse.