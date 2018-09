Lærere beskriver fryktkultur i Oslo-skolen

«Maktkampen som i dag utspiller seg mellom etat og politisk ledelse, bekrefter fryktkulturen som hersker i Oslo-skolen», heter det innledningsvis i kronikken.

Lærerne mener videre at det er «oppsiktsvekkende» at seniorkonsulent Bente Fredheim i Utdanningsetaten i en kronikk i Dagsavisen «går hardt ut mot skolebyråden og tilbakeviser de forholdene hun selv er satt til å forbedre».

«Det er svært kritikkverdig at Fredheim, som har fått mandatet til å forbedre og undersøke ytringsklimaet i Oslo-skolen, uttaler seg på vegne av alle ansatte» – heter det videre.

Tillitssvikt

I forrige uke ble det kjent at ledere i Utdanningsetaten i hovedstaden anonymt hadde varslet om skolebyråd Inga Marte Thorkildsens (SV) lederstil med beskrivelser som «krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende og ydmykende». Hun har på sin side uttalt at samarbeidsforholdet med ledelsen i etaten har vært vanskelig over lang tid.

– Det er mange som ikke har tillit til hverandre. Det virker som etaten ikke har tillit til byråden og motsatt, og vi er mange lærere som ikke har tillit til etaten, sier lærer ved Manglerud skole i Oslo og talsperson for lærerne bak kronikken, Dag Trulsen til VG.

Inn på teppet

Trulsen mener at lærere ikke blir hørt, og at de som uttaler seg kritisk til mediene risikerer å bli kalt inn på teppet.

– Jeg skulle ønske at vi ble hørt på hva som skjer i klasserommet, men det er lite gehør å få, sier han.

I kronikken skriver de 266 lærerne at de ikke opplever skolebyrådens utspill om kursendring av etaten som noen mistillitserklæring. Men «byrådets kursendring av Utdanningsetaten når ikke ut til våre klasserom», heter det videre.