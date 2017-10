Lærarane krev redusert undervisingstid

Lærarane vil også ha ei vidareføring av ordninga med ei tredeling av arbeidstida. Det betyr at arbeidstida skal delast mellom undervising, arbeidstid på skulen og arbeidstid utanom skulen, seier leiar i Utdanningsforbundet , Steffen Handal. Også Norsk Lektorlag og Skolenes Landsforbund deltek i forhandlingane med Kommuneorganisasjonen KS .

Arbeidsgivarane krev at lærarane må bruke meir tid på skulen.

Forhandlingsleiar for KS, Tor Arne Gangsø, meiner det viktigaste er å få til ein avtale som sikrar god læring. Foto: Hedvig Bjørgum / NRK

– For Kommuneorganisasjonen KS og våre medlemer er det viktigaste at vi får til ein avtale som gir elevane best mogleg læring. Det er naudsynt å utvikle gode lærarfellesskap, delingskultur og fagleg samarbeid. Eg håper vi får til ein avtale som stimulerer til dette, seier forhandlingsleiar for KS, Tor Arne Gangsø.

– Tettare oppfølging

– Lærarane ynskjer å gi elevane ei tettare oppfølging. Vi har høge ambisjonar, blant anna knytte til tidleg innsats. Samstundes får lærarane stadig dårlegare vilkår til å gjere ein god jobb, seier Handal.

Over 60 prosent av lærarane svarte i ei undersøking tidlegare i år har dei har fått mindre tid til å følgje opp den enkelte elev dei siste tre åra.

Handal meiner det er spesielt viktig at kontaktlærarane, får meir tid til dei praktiske, administrative og sosialpedagogiske oppgåvene. Han seier at kontaktlærarar i dag har 45 minutt redusert undervisingstid i veka per klasse dei er kontaktlærar for. I ei klasse med 23 elevar, så betyr det at læraren berre har to minutt per elev.

Kontaktlærarar erstatta ordninga med klasseforstandarar.

Meir tid til støtte

Usemje om lærarane si arbeidstid førte til lærarstreik i 2014. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

– Dette er sjølvsagt for lite. Kontaktlærarane treng meir tid for å støtte elevane i deira utvikling både sosialt og kjenslemessig. Meir tid vil også gjere det lettare å hindre mobbing, fråvær og fråfall, seier Steffen Handal til NRK.

Det same gjeld lærarar i vaksenopplæringa, som underviser flyktningar og innvandrarar, og som har eit krevjande oppdrag.

Han meiner også at tredelinga av arbeidstida er heilt grunnleggjande for arbeidet i skulen. Det gjer lærarane meir fleksible og det gir rom for å løyse oppgåvene på ein effektiv måte.

Dette kan truleg bli eit stridsspørsmål i forhandlingane. Arbeidsgivarsida har tidlegare gitt klart uttrykk for at dei ynskjer at lærarane skal ha lenger arbeidstid på skulen enn dei har i dag.

Lærerløft og arbeidstid

Stridsspørsmål

Kommunane vil at lærarane skal bruke meir tid på skulen for å styrkje samarbeidet og fagmiljøet for betre å kunne utøve leiarskap. Alt tyder på at det blir vanskelege forhandlingar, Usemje om arbeidstida for lærarane enda med streik i 2014.

Forhandlingane gjeld skulane i alle kommunar og fylkeskommunar i Noreg, med unntak av Oslo, som er eige tariffområde. Her startar forhandlingane først i mars 2018.

Streiken i 2014 kom som etter at medlemene i Utdanningsforbundet sa nei til ein avtale som leiinga i forbundet i utgangspunktet hadde tilrådd. I år har forbundet gjennomført ein høyringsrunde for å skaffe oversikt over kva medlemene vil prioritere.

Partane håpar å kunne sluttføre forhandlingane i løpet av desember.

