– Partane er komne til ei semje, så streikefaren er over, seier meklar Geir Engebretsen til NRK etter 15 timars mekling hjå Riksmeklaren.

Halvannan time på overtid, vart det klokka 01.34 meldt at partane var blitt samde.

– Det har vore ei lang og omfattande forhandling og mekling. Det er mange partar, mange organisasjonar og ein kompleks tariffavtale. Mellom anna har spørsmålet om leiarløn vore eit tema, seier Engebretsen.

Marit Halvorsen Hougsnæs, administrerande direktør i KA, gler seg over semja. Foto: KA

Glad for avtale

Tolv fagforbund braut tarifforhandlingane med KA i juni, og møttest tysdag hjå Riksmeklaren klokka 10.00 for å sjå om dei kom noko vidare.

Partane gler seg over å ha ei ny hovudtariffavtale på plass, og dermed sleppe unna det som kunne blitt den første streiken i Den norske kyrkja.

No går forhandlingsresultatet til uravstemning både hjå fagforeiningane og på arbeidsgiversiden.

– Det er grunn til å glede seg over at alle tilsette i kyrkja for første gang er omfatta av same avtale, seier Marit Halvorsen Hougsnæs i KA, arbeidsgjevar- og interesseorganisasjonen for kyrkjelege organ og verksemder med kyrkjeleg forankring.

– Vi er letta over å ha kome til semje om ei ny tariffavtale med KA, seier Kristian Mollestad, forhandlingsleiar for Unio KA.

– Det har vore viktig for oss å sikre arbeidstakarorganisasjonanes medverking på utviklinga av lønssystemet i KA, heldt han fram.

Forhandlingsleiar Kristian Mollestad i Unio KA, talte arbeidstakarane sin sak. Foto: Helene Moe Slinning

Har aldri streika før

KA har i denne omgangen forhandla med Presteforeininga, Fagforbundet, Delta, Musikernes fellesorganisasjon, Diakonforbundet, Kirkelig undervisningsforbund, Utdanningsforbundet, Parat, Fellesorganisasjonen, Akademikerforbundet, Sykepleierforbundet og Forskerforbundet.

På førehand var det kjend at dersom forhandlingane ikkje førte fram, ville 93 medarbeidarar bli tekne ut i streik i Oslo.

I så fall ville det bli den første streiken i Den norske kyrkja nokosinne, med alt frå prestar og diakonar til barnehagetilsette, kyrkjetenarar og kyrkjelydspedagogar. Streiken ville ha ramma gudstenester og andre kyrkjelege handlingar.

Dette vart dei samde om

Meklinga denne gongen har ikkje handla om løn, men leiarlønningar og det å få medvirke på utviklinga av lønssystemet.

– Unios medlemsforbund ønskjer partssamarbeid velkomen. Slike prosessar er avgjerende for gode og bærekraftige avtaler, seier Kristian Mollestad, Unios forhandlingsleiar.

Når det gjeld leiarløn opnar den nye avtala for større lokal fleksibilitet i leiarlønsdanninga, ifølge KA. Det skal leggje til rette for ein meir aktiv leiarutviklingspolitikk i den enkelte verksemda. Unio går med på dette så lenge det er semje mellom partane om innføring av det nye systemet og praktiseringa av det.

Fram mot neste hovudtariffoppgjer skal partane jobbe i utval med lønssystemet for ulike arbeidstakargrupper.

Tariffoppgjøret har ei lønsramme på 2,8 prosent, tilsvarande frontfaget, offentleg sektor og andre samanliknbare sektorar.

Krevjande oppgjer

Ifølgje avdelingsdirektør i KA, Ingrid B. Tenfjord, var det ikkje éi bestemt sak som gjorde oppgjeret krevjande.

– Her var ingenting klart før alt var klart. Det var mange krevjande spørsmål å einast om, mellom anna fleire som blei skyvd ut i tid då den statlege del av kyrkja blei fristilt i 2017 og kom over på KAs tariffområde. I tillegg har dei økonomiske rammene for årets oppgjer gitt avgrensa handlingsrom, seier Tenfjord.

Usemje om prestestreik

Streiking i kyrkja er blitt mogleg fordi ho er blitt eit eige rettssubjekt etter skilsmissen mellom stat og kyrkje.

Det er usemje mellom prestar om kor vidt det er greitt for dei å gå til streik. I 2012 vart eit sjølvpålagt forbod mot å streike oppheva av generalforsamlinga til Presteforeininga.