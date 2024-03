Kvinner som støtter Israel fikk ikke delta i 8. mars-toget

Innsatsleder i Oslopolitet, Tore Barstad, sier at kvinnene ble hindret i å gå i toget.

– I dag er det 8. mars og kvinnedagen og det skulle gå et tog med ulike paroler gjennom Oslo sentrum. Det var cirka 6000 som møtte opp på Youngstorget, og blant dem ei støttegruppe for israelske gisler.

– De ble fysisk hindret av andre deltagere i toget, og de fikk etter hvert beskjed av arrangementskomiteen om at de ikke fikk delta i toget med de parolene som de hadde, opplyser han.

Markeringen av kvinnedagen samlet rundt 6000 personer. Foto: Paal Wergeland / NRK

Amper stemning

Kvinnedagen i Oslo skulle som vanlig markeres med appeller og tog fra Youngstorget i Oslo sentrum.

Mange av årets paroler handlet om vold mot kvinner.

En gruppe kvinner gikk inn i markeringen med banner til støtte for kvinnelige israelske krigsoffer under parolen «Meetoo - unless you are a jew».

Parolen var ikke forhåndsgodkjent, men kvinnene uttalte til NRK at de hadde fått tillatelse av 8. mars-komiteen til å delta under en av hovedparolene.

Deltagelsen provoserte flere av dem som deltok i marsjen til støtte for Palestina, og mange ropte slagord til støtte for Palestina.

Pro-palestinerne markerte kvinnedagen på Youngstorget. Foto: Paal Wergeland / NRK

– Trist for politiet å se

Etter hvert måtte politiet danne en beskyttende ring rundt demonstrantene.

Politiet var på forhånd forberedt på at det kunne bli bråk under markeringen siden det allerede var en parole i toget til støtte for kvinner i Gaza med navnet «Gazas kvinner er Oslos søstre».

– Politiet kommer ikke til å gripe inn i noen form for ytringsfrihet, og vi ga klar beskjed om at vi var her for det ordensmessige, sier Tore Barstad.

– Nå ble de fysisk hindret i å delta, så sånn sett oppnådde både 8. mars-komiteen og de andre som var motstandere det som var formålet. Det er likevel trist for politiet å se at kvinners rettigheter ikke blir ivektlagt, uansett hvem man tilhører.