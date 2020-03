Det er idet kvinnen rykker opp i en hektisk toppjobb, ofte med høyere lønn enn sin mann, at ekteskapet står i fare.

Risikoen for menn som klatrer på karrierestigen, øker ikke, viser en ny svensk kartlegging blant over 1900 ledere.

Johanna Rickne, som er professor i økonomi på Stockholms universitet, og forskerkollegaen Olle Folke på Uppsala universitet, har sett på sammenhengen mellom toppjobber og skilsmisse.

De undersøkte tre typer toppstillinger: toppsjefer i store firmaer, riksdagsmedlemmer (tilsvarende norsk stortingsrepresentant) og ordførere – alle tre er jobber med høy lønn, lang arbeidstid og stort engasjement. Kartleggingen er basert på offentlige registre.

Hjemmefronten avgjør

De fant at det var særlig én type kvinnelige toppsjefer som fikk problemer med forholdet – nemlig kvinner som levde i lite likestilte forhold på forhånd. De var gjerne betydelig yngre enn sine ektemenn og hadde vært lengst hjemme med barna.

Aller størst var risikoen for skilsmisse i de ekteskapene der kvinnen og mannen tidligere hadde tjent omtrent like mye, og etter at kvinnen dro fra lønnsmessig (bidro med minst 60 prosent av inntektene i familien).

Familien blir en støtte i mannens karriere, men en kilde til stress og konflikt for kvinnen." Forskerne Johanna Rickne og Olle Folke

Forskerne påpeker at familien ofte er en støtte i menns karrierer, mens familielivet blir en kilde til stress for de kvinnelige sjefene.

De peker på at det også er negativt for samfunnsøkonomien at de fleste velger å leve i forhold som premierer mannens karriere.

– Velg rett mann

Signy Fardal, som er forfatter av boka «Helt sjef» om kvinner og ledelse, og med 20 års egen ledererfaring, har et godt råd til unge kvinner med lederambisjoner:

FORFATTER: Signy Fradal sier at forskjellene trer fram når kvinner får barn. Foto: Privat

– Du må være veldig kresen når du velger mann. Du må finne en som er trygg, som kjenner dine ambisjoner, og som vil samarbeide i familielivet, sier hun.

Hun er ikke overrasket over de svenske funnene.

– Manglende støtte på hjemmebane er en viktig grunn til at mange kvinner gir opp sine lederambisjoner, sier hun.

Fardal peker på norske undersøkelser som viser at tidlig i karriereløpet har like mange kvinner som menn lederambisjoner. Men 4,5 ganger så mange menn som kvinner får ambisjonene sine innfridd.

– Ting endrer seg når paret får barn. Da blir påkjenningen på familielivet større, og kvinnen velger, bevisst eller ubevisst, å tone ned lederambisjonene, sier hun.

Ulik konkurranse

Mari Teigen, professor ved CORE, Senter for likestillingsforskning, peker også på den svenske analysens påfallende forskjeller i familiesituasjonen til mannlige og kvinnelige toppsjefer.

Mannlige toppledere har oftere bakkemannskap hjemme." Professor Mari Teigen

– Mannlige toppledere har oftere «bakkemannskap» hjemme. Det vil si at de har en partner som jobber mindre enn dem selv og som tar ansvar for det meste av hjemmelogistikken.

PROFESSOR: Mari Teigen sier det ofte er forhold på hjemmebane som avgjør. Foto: Institutt for samfunnsforskning

For kvinnelige leder er det tvert om, påpeker Teigen.

– Det er ikke vanskelig å tenke seg at det blir mer konflikt rundt familiesituasjonen til par med to karrierer på toppnivå, enn i familier der han gir full gass på jobben – og hun tar det meste eller alt ansvar på hjemmefronten.

Teigen sier det er viktig å endre betingelsene i deler av arbeidslivet, slik at det blir mulig for både menn og kvinner å satse på karriere og samtidig ha et meningsfullt familieliv.

Gjorde avtale med mannen

Torhild Bransdal var ordfører i hjemkommunen Vennesla i Vest-Agder i 18 år før hun ble stortingsrepresentant for KrF i 2017. Hun har dermed vært i to av topplederjobbene som den svenske undersøkelsen omfatter.

ORDFØRER: Torhild Bransdal var Norges lengstsittende kvinnelige ordfører før hun ble valgt inn på Stortinget. Foto: Anne Wirsching / NRK

Før hun startet som politiker for over 20 år siden, gjorde hun en klar avtale med mannen sin.

– Vi ble enig om hvordan vi skulle fordele arbeidsoppgaver. Derfor hadde jeg ikke noe press i familien.

– Hvilket råd vil du gi til unge kvinner som har fått toppjobb?

– Begge parter har ansvar for at hverdagen skal gå sammen. Det er viktig å stole på hverandre og være åpne. Og: stol på deg selv, dine kunnskaper og egenskaper. Glem ikke at livet er mer en jobb!

