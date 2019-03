Kvinnedagen: – Det er en lov som ikke skal køddes med

Årets hovedparole har fått navnet «Forsvar selvbestemt abort – fjern nemndene».

Parolen er en reaksjon på regjeringens forslag til endring i loven knyttet til fosterreduksjon, og det var på forhånd ventet stort oppmøte.

Lovforslaget vil fjerne kvinners selvbestemmelsesrett når det gjelder såkalt tvillingabort. Forslaget innebærer at alle fosterreduksjoner skal behandles i en abortnemnd.

– Det er en lov som ikke skal køddes med, og det må vi reagere på. Det er noe med måten det blir gjort på, med spill om politisk makt, som gjør det ganske skittent og ubehagelig, sier Kari Helene Skog, som gikk i tog i Tromsø.

– Nå er det Erna som har fått oss ut i gatene. Vi trodde ikke vi måtte kjempe denne kampen igjen, sier Ingrid Kristine Aspli, som er bystyrerepresentant for SV i Stavanger.

På kvinnedagen 8. mars snakkar kvinner om kvifor dei blir provoserte når nokon tuklar med abortlova.

– Drittlei

På Youngstorget i Oslo holdt de tre 14-åringene Ella Fyhn, Ellisiv Aure og Ea Baklund en appell mot seksuell trakassering i skolen.

– Vi er lei av at voksne tror vi lever i et likestilt samfunn, for det stemmer ikke. Det er på tide at folk åpner øynene og ser at sexisme på skolen faktisk er et stort problem, sier de.

Jentene skrev denne uken et innlegg i Si ;D i Aftenposten, der de beskrev seksuelt krenkende bemerkninger i skolegården. De mener #metoo-bevegelsen aldri traff skolen.

Saken ble tatt opp i Stortingets spørretime onsdag.

– Vi er drittlei av å høre at det er vi som må få tykkere hud. Det er uakseptabelt å bli kalt «fitte» på en arbeidsplass. Hvorfor skal vi godta det på vår? Foreldre, lærere og politikere: Det er på tide at dere bryter inn og viser at dere tar ansvar, sier de.

Ellisiv Aure, Ea Othilde Baklund og Ella Fyhn på Youngstorget i Oslo.

Pressekontakt for 8. mars-komiteen i Oslo, Hanne Størset, sa til NTB i forrige uke at hun forventet en deltakelse godt over rekorden fra 2014. Da deltok 15.000.

Dagen ble markert på 82 steder i Norge, og det var satt opp 30 tog.