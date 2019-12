Kvinne påkøyrt av toget – nordmann sikta for drapsforsøk

Kvinna vart teken til sjukehus med alvorlege skadar, melder SVT. Den norske 33-åringen vart gripen etter kort tid. Politiet har i heile natt gjort tekniske undersøkingar på staden.

Calle Person er pressetalsmann for Skåne-politiet. Foto: Anna Hermansson / Anna Hermansson

Vitne på staden peika ut mannen og film frå eit overvakingskamera støtta opp om vitneforklaringane, seier Calle Persson, pressetalsmann for politiet.

– Tilfeldig offer

Ifølgje avisa Sydsvenskan var det eit godstog som køyrde på kvinna, og dei skriv at gjerningsmannen slepte kvinna ned på toglina. Ifølgje avisa verka det som om mannen hadde valt henne ut tilfeldig.

Vitna har fortalt til avisa at mannen sjølv klatra frå toglina og opp på perrongen, der han sette seg ned på ein benk til politiet arresterte han. Ifølgje vitna skalv han sterkt.

– Ingen relasjon

Magnus Lefèvre i region Syd av det svenske politiet seier at så langt dei veit, så var det ingen relasjon mellom nordmannen og kvinna. Politiet kjenner heller ikkje til noko motiv for ugjerninga, men dei reknar med at mannen blir avhøyrt i løpet av dagen.

Fleire personar som var vitne til hendinga, har fått tilbod om krisehjelp.

Det er uklart om den norske 33-åringen er busett i området.